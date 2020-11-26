Глава аппарата акима Павлодара вызвал врачей психдиспансера активистке. Его уволили

Активистка пришла к нему на прием.

Главу аппарата акима Павлодара Каиржана Онгарова уволили с поста. Об этом на брифинге с СЦК сообщил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает zakon.kz.

На брифинге стало известно, что в Павлодаре активистка Руза Бейсенбайтеги поднимает вопросы о том, что в регионе мало школ с казахскоязычным обучением. С этим вопросом она приходила в акимат, просила разрешение на проведение мирного митинга. Журналист озвучил, что руководитель аппарата акима Павлодара Каиржан Онгаров, к которому она приходила на прием, вызвал бригаду медиков из психоневрологического диспансера.

Вопрос госязыка очень важный. Его мы отдельно обсудили в рамках отдельного заседания акимата. До конца года обсудим еще дополнительно. Да, действительно, недавно пришла к нам с заявлением Руза Бейсенбайтеги. Мы дали ей разрешение на проведение мирного митинга. И митинг состоялся, в законном порядке. Озвученные предложения мы приняли на работу. Критика была учтена, есть конструктивные предложения. Этот вопрос находится под моим личным контролем, - ответил Скаков.

Относительно действий Онгарова он сообщил, что тот был уволен.

Глава аппарата городского акимата господин Онгаров уволен с поста, - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!