Большую часть госуслуг Миграционная служба оказывает населению в электронном формате

Подразделения Миграционной службы функционируют во всех регионах Казахстана.

Сегодня деятельность Миграционной службы Казахстана по оказанию госуслуг населению вышла на качественно новый уровень, подавляющее большинство из них предоставляется в электронном формате, сообщает zakon.kz.

Миграционная служба – это одно из основных направлений Министерства внутренних дел, осуществляющее в пределах компетенции межведомственную координацию и реализацию государственной политики в сфере миграции, мониторинг, анализ и прогнозирование миграционных процессов, а также организацию работы по вопросам беженцев и гражданства Республики Казахстан.

Функции Миграционной службы достаточно широкие. Это обеспечение межведомственной координации центральных государственных и местных исполнительных органов по вопросам реализации государственной миграционной политики; реализация государственной политики в области гражданства, миграции населения и беженцев; мониторинг, анализ и прогнозирования миграционных процессов; разработка мер по противодействию незаконной миграции; обеспечение соблюдения прав лиц, ищущих убежище, и беженцев и многие другие.

Подразделения Миграционной службы функционируют во всех регионах Казахстана, и они оказывают населению все необходимые государственные услуги в пределах своей компетенции.

К примеру, в Северо-Казахстанской области с начала года полицейскими Управления миграционной службы оказано более 114 тысяч государственных услуг. Причем подавляющее большинство из оказываемых ими государственных услуг - 11 из 15 – население может получить в электронном формате. Для этого нужно лишь быть зарегистрированным пользователем портала egov.kz, иметь электронно-цифровую подпись (ЭЦП). Оперативность, бесконтактность, возможность отправить заявку в любое удобное время – принцип работы Миграционной службы. Это напрямую влияет на качественное и своевременное оказание государственных услуг населению.

Как отметил начальник УМС ДП СКО Талгат Абилов, работа в электронном формате имеет целый ряд преимуществ: исключает факты коррупции, упрощает процедуру получения документов, а главное позволяет эффективно использовать время. Это приоритетное направление в работе миграционной службы и это чувствуют на себе не только горожане, которые практически все умеют сегодня работать в интернете и у каждого из них имеется компьютер или ноутбук, планшет, но аульчане. Конечно, у них еще навыки работы в Сети не такие, как у горожан, но это не мешает им получать госуслуги в электронном виде. В этом им помогают сотрудники миграционной службы. Так, в штатном расписании каждого районного отдела полиции Северо-Казахстанской области предусмотрены ответственные сотрудники полиции, которые оказывают консультацию и предметную правовую помощь при получении госуслуг в электронном формате.

- С начала года миграционной службой Северного Казахстана оказано 114 302 госуслуги в электронном виде, - рассказывает подполковник полиции Талгат Абилов. - Это составляет 95% от общего числа оказанных госуслуг. В основном граждане обращаются за получением паспортов и удостоверений личности, а также за регистрацией по месту жительства. А иностранцы - за получением индивидуального идентификационного номера. Но не все из них знают, что ИИН можно получить в электронном виде в Центре обслуживания населения и не тратить на это время, ведь через ЦОН это делается гораздо быстрее.

Оперативно и квалифицированно работают и другие миграционные службы страны и граждане, в том числе иностранные, нередко выражают благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь в решении вопросов, связанных с миграционным законодательством.

Так, гражданин Российской Федерации Василий Златомрезов, выражая слова благодарности отделу миграционной службы Департамента полиции Костанайской области, написал: "Хотелось бы выразить чувства огромной благодарности отделу миграционной службы ДП Костанайской области и, в частности, его начальнику Кайрату Дутпаеву. Так сложилась жизнь, что после развода с женой, она уехала жить в Россию, в Магнитогорск, вместе с ней уехала и моя дочь 2007 г.р. И опять-таки, так получилось, что в феврале этого года, моя дочь осталась без мамы. Мы решили, что до окончания учебного года она останется с дедушкой и бабушкой, а в конце мая я должен был ее забрать. Но кто мог предположить, что начнется коронавирус и границы будут перекрыты. В середине июня я поехал за дочерью, которая уже ждала меня на российской таможне. Хотя и пишется много, что переезд ребенка попадает под воссоединение семьи, к слову сказать, дочь уже получила гражданство России в 2015 году, но возникло множество проблем. Ее не пропускали, говоря, что нет оснований. В этот момент я ее ожидал на таможне со стороны Казахстана. И уже только после моего обращения в отдел миграционной службы, после того, как его работники и в том числе ее начальник Кайрат Дутпаев прониклись этой ситуацией, проявляя человечность, лично вмешался в разрешение этого вопроса, я наконец-то забрал ребенка в семью. Без его помощи и поддержки мою дочь могли бы определить в детский дом.

Моя дочь и я выражаем сердечную благодарность за счастливое воссоединение семьи. Еще раз хотелось бы сказать огромное человеческое спасибо отделу миграционной службы ДП Костанайской области".

К слову, многие спрашивают, как проходит процедура получения разрешения на временное проживание по категории "воссоединение с семьей? Это один из самых задаваемых вопросов.

Как пояснили, в Миграционной службе МВД РК, "Для получения РВП по данной категории, гражданину, к которому прибыли родные, следует представить в миграционную службу по месту своего жительства следующий перечень документов: заявление-анкета, паспорт, справка о заработной плате, позволяющая содержать иностранца (с 1 января 2020 года прожиточный минимум в Республике Казахстан составляет 31 183 тенге на человека), справка из ЦОНа, подтверждающая наличие в собственности жилья либо согласие собственника жилья, медицинскую страховку на прибывших членов семьи, копии документов подтверждающих семейные отношения с приглашающим лицом, справку о наличии или отсутствии судимости, полученную в уполномоченных органах страны убытия. Срок рассмотрения ходатайства составляет один рабочий день".

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