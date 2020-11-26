Вилял по трассе и вылетел в кювет: полицейского-водителя посчитали пьяным

На записи видно, что водитель полицейского авто несколько раз создавал аварийную ситуацию, выезжая на встречную полосу.

В Сети появилось видео, на котором ехавшая по дороге полицейская машина создала пару аварийных ситуаций, а потом вылетела в кювет, передает zakon.kz.

В подписи к видео, появившемся в телеграм-канале zello telegram, указано: "Погоня за пьяным полицейским".

Автор видео сообщает, что они едут по дороге Хромтау - Актобе, время 10.25, госномер 0106/04.

На записи видно, что водитель полицейского авто несколько раз создавал аварийную ситуацию, выезжая на встречную полосу. Один раз чуть не столкнулся с фурой. Заканчивается видео тем, что служебное авто вылетает в кювет.

Мы обратились в пресс-службе ДП Актюбинской области за комментарием. Там сообщили, что изучают данное видео, о результатах проверки сообщат.

Внимание. На видео нецензурная лексика!

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