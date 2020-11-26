В Алматы вместо вырубленных краснокнижных деревьев посадят 30 дубов

Их сажают в два ряда.

В Алматы вместо вырубленных деревьев акимат посадит 30 дубов, передает корреспондент zakon.kz.

В Управлении зеленой экономики рассказали, что сотрудники с 6 утра работают над посадкой деревьев. Они выкопали пни, оставшиеся от вырубленных краснокнижных деревьев, затем выкопали лунки для посадки новых дубов. Пни никуда не денутся, их будут складировать.

Вместо вырубленных девяти дубов, двух вязов и двух акаций посадят 30 черешчатых дубов в два ряда.

Их привезли из питомника Алматинской области. Их возраст - около 12 лет, высота 6-7 метров. В дальнейшем за ними будет ухаживать Алмалинский район.

Сейчас земля не замерзла. Это один из факторов, который поможет прижиться дереву. Деревья сейчас в коме, они закрыты в сформированной корневой системе. Можно сажать до конца ноября, даже чуть-чуть захватить начало декабря. Сами деревья зонированы, то есть они из Алматинской области, который расположен близко к городу. Наш климат очень адаптивный для них, поэтому проблем не должно возникнуть. Сейчас соблюдаются все правила посадки, - сказала руководитель Управления зеленой экономики Наталья Ливинская.

Она отметила, что акимат сажает деревья за счет компенсационной посадки. После того, как суд определит виновного, тот тоже должен будет высадить компенсационную посадку. Место, вид, возраст и что конкретно сажать будет определять Управление зеленой экономики.

Гражданский активист Аскар Исатай считает, что сейчас рано сажать деревья. Нужно дождаться результатов расследования.

Это варварство, беспредел, безобразие. Как можно ночью это делать и теперь лихорадочно сажать деревья. Ни с кем не согласовано, сколько специалистов говорили, что нельзя так делать. Нужно дождаться окончания расследования, суда, заключения экспертов и после этого спокойно посадить. Я не против, в любом случае это хорошее дело, но не так же, - говорит он.

А вот жительница, которая самой первой заметила исчезновение краснокнижных деревьев, наоборот рада посадке новых дубов. Говорит, что сохранять экосистему - важно. Кроме того, она рассказала, как стала свидетельницей вырубки деревьев:

В ночь с субботы на воскресенье мы проснулись от сильного шума, на землю падали деревья. Наш дом перенес землетрясение. Я пришла сюда, вызвала 102. 102 прибыло, сказали, что все документы имеются на снос, мне сказали идти домой, я отказалась и написала заявление о нарушении покоя граждан. И все равно я спрашивала разрешение на снос этих деревьев. Я была крайне возмущена, так как знала, что тут растут эксклюзивные деревья - дубы. Они в данный момент оказывается занесены в Красную книгу. Деревья продолжали пилить даже после того, как я ушла домой. Это все происходило до 6 утра. Я и мои члены семьи получается не спали всю ночь, - рассказала Диляра Бейсенова.

22 ноября в Алматы по улице Толе би, 187 на пересечении с улицей Ауэзова были срублены 13 деревьев. Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вырубку здоровых деревьев и дал поручение провести акиму Бакытжану Сагинтаеву служебное расследование. В итоге полиция установила основного фигуранта дела. Известно, что это женщина, руководитель ИП, заключившая договор на благоустройство местности и нанявшая разнорабочих.

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