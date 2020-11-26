Мустафа Шентоп: Инициативы Елбасы имеют большое значение для всего мира

Турция рассматривает Казахстан в качестве важного политического и экономического партнера в ЦА.

Председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп считает, что взгляды и инициативы Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева имеют большое значение для всего мира.

Выступая на Международной конференции "Роль Елбасы Н.А.Назарбаева в становлении и развитии казахстанского парламентаризма", организованной Мажилисом ко Дню Первого Президента, Спикер Парламента Турции Мустафа Шентоп отметил, что Казахстан и Турция – два дружественных и братских народа, которые связывают глубокие исторические и культурные связи.

По словам турецкого парламентария, Турция рассматривает Казахстан в качестве важного политического и экономического партнера в Центральной Азии и гаранта стабильности и мира в регионе.

Мустафа Шентоп обозначил историческую роль Первого Президента Казахстан Нурсултана Назарбаева не только в становлении государственности и экономическом развитии страны, но и в превращении Казахстана в сильное государство, являющееся лидером в деле укрепления мира.

Несомненно, в поступательном развитии Казахстана важное место занимают шаги, предпринимаемые Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на пути развития демократии, прав человека и верховенства закона, - подчеркнул турецкий парламентарий.

Председатель Великого Национального Собрания Турции отметил, что наряду с сильными лидерскими качествами Нурсултан Назарбаев является одним из тех редких политиков, который смог укрепить демократию и осуществить модернизацию Казахстана, проявив при этом непоколебимую волю.

Отметив актуальность и значимость обсуждаемых на конференции вопросов, Мустафа Шентоп подчеркнул большой вклад Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитие парламентаризма и парламентской культуры.

Нурсултан Назарбаев – это личность, указывающая путь и обладающая мудростью. Поэтому его ценные взгляды и видения должен использовать весь мир, - заявил Мустафа Шентоп.

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