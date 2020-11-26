Казахстанка рассказала, как экономисту выиграть престижный конкурс кино

Она удостоилась наград на 40-м Международном студенческом фестивале ВГИК в Москве.

Казахстанка Малика Мухамедхан удостоилась наград на 40-м Международном студенческом фестивале ВГИК в Москве. Корреспондент zakon.kz узнал, что она до поступления в специализированный московский вуз планировала быть экономистом и даже не думала о карьере режиссера.

Режиссерка, студентка Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимва (ВГИКа) мастерской Эшпая и Фенченко Малика Мухамеджан сейчас учится на 5 курсе. В школьные годы Малика была увлечена точными науками, окончила Физмат (РФМШ имени Жаутыкова) в Алматы. Никто не думал, что однажды Малика посвятит себя кино. После школы девушка училась в КИМЭП на экономиста, где организовала маленький киноклуб, так как всегда любила кино, литературу и другие виды искусства.

На 2 году обучения (в КИМЭП) прочитала интервью российского кинорежиссера и сценариста Николая Хомерики, где он рассказывал о своей учебе в государственной киношколе Парижа Ла Феми (La Femis). И для меня это послужило мотивацией к тому, чтобы поступить в киношколу. Выбор пал на московский ВГИК, как на одну из старейших киношкол в мире, в которой обучались знаменитые кинодеятели, - рассказала Малика Мухамеджан.

То есть, в Казахстане Малика вообще не училась на режиссера, также не училась на другие специальности, связанные с искусством. Тем не менее, она рискнула и сразу поехала во ВГИК.

Удалось поступить довольно легко и просто, если так можно сказать. На сайте ВГИКа есть вся информация, я быстро собрала творческую папку, она прошла предварительный тур, и дальше уже было собеседование с мастером, надо было написать небольшую историю на предложенную тему. Третий тур – это собеседование, где проверяются общие культурные знания, обсуждаются работы, которые подавались, и соответственно, заявка на сценарий, которую мы предоставляли на 2-м туре. В целом, не могу сказать, что это какие-то невероятные испытания, если быть подготовленным. хотеть, то можно вполне поступить, - сообщила Малика Мухамеджан.

По словам девушки, важно поступать к своему мастеру, каждый мастер ищет определенные качества в абитуриентах, обычно поступает около 600 человек. Из них берут только 20 человек, причем, лишь 10 студентов получают гранты, остальные учатся платно.

Международный студенческий фестиваль ВГИК в текущем году проходил в 40-й раз. Сам фестиваль состоит из двух этапов, внутреннего и международного. На внутреннем конкурсе участвуют студенты всех мастерских, из которых только 4 фильма проходят на международный этап. В 2020 году на международном этапе участвовало 49 киношкол, 55 фильмов. Председателем жюри международного этапа был всемирно известный корейский режиссер Ким Ки-Дук. На конкурс было подано много интересных, сильных работ. Курсовой фильм Малики "Над городом" на 1 этапе (внутреннем) за лучшую работу режиссера в игровом фильме.

На международном этапе приз за лучшую кинопрограмму получил ВГИК, соответственно, работа Малики удостоилась награды наряду с 3 другими фильмами студентов ВГИК.

Несмотря на тяжелую ситуацию в мире в связи с продолжающейся пандемией, работы участников фестиваля могли посмотреть люди со всего земного шара.

Все свои abkmvs, в том числе отмеченный на фестивале, Малика снимала в Казахстане. Правда, одну картину - учебную работу под названием "Друзья", с участием известного казахстанского актера Аскара Ильясова, девушка сняла в Москве. Также ей удалось поработать в одном из фильмов с Ерболатом Тогузаковым, он играл в ее первой работе, и она считает это большой честью для себя.

Было приятно с Аскаром поработать. Я рада всем его успехам. Тогда он уже был хорошим актером, пусть и не столь известным, как сейчас. Он очень талантливый актер и хороший человек. Ерболат Тогузаков - чуткий, органичный, талантливый актер. В остальных моих работах играли непрофессиональные актеры, в них больше органики, живости. Их участие придает правду фильмам, я считаю, - отметила Малика.

Она уже завершила съемки своей дипломной работы в конце октября, сейчас занимается монтажом. По ее мнению, в мире кино мало бездарных актеров и актрис, много бездарных режиссеров, успех зависит от того, как режиссер работает с актерами, какую роль им нужно сыграть. Ее любимыми актерами являются Хоакин Феникс, Пол Дано, Изабель Юппер и ряд других.

Альберт Ахметов

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