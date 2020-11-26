Токаев поручил главе Павлодарской области обеспечить население занятностью

Токаев также был проинформирован о ситуации в сфере здравоохранения в регионе, в том числе о предпринимаемых мерах по сдерживанию пандемии коронавируса.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев принял акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, передает zakon.kz.

Он заслушал отчет об итогах развития Павлодарской области за 10 месяцев текущего года.

По словам Абылкаира Скакова, отмечается положительная динамика социально-экономических показателей региона. В рамках Дорожной карты занятости реализовано 227 проектов, 77 % из которых на сегодняшний день полностью завершены. Остальные проекты планируется завершить до конца года.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ситуации в сфере здравоохранения в регионе, в том числе о предпринимаемых мерах по сдерживанию пандемии коронавируса. Аким области сообщил, что, несмотря на сложную ситуацию, обстановка находится под контролем. Больницы оснащены медицинским оборудованием и достаточным запасом медикаментов. Кроме того, усовершенствованы навыки и знания 600 медицинских работников. В области открыты 4 новые лаборатории ПЦР-тестирования. Ежедневно проводится около 3 тысяч проб ПЦР.

Глава государства подчеркнул, что Павлодарская область как один из важнейших регионов страны будет пользоваться всесторонней поддержкой. Президент дал акиму области ряд поручений по дальнейшему обеспечению занятости населения и недопущению снижения темпов социально-экономического развития региона.

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