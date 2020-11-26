Головкину назвали условия продления контракта с DAZN

Сейчас он должен отработать 6 боев.

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин может продлить сотрудничество со стриминговым сервисом DAZN по истечении срока действующего контракта. Об этом сообщил журналист сайта Boxingnews24.com Барри Холбрук, передает zakon.kz.

По информации Sports.kz, в 2019 году GGG подписал с платформой контракт на шесть боев с общим вознаграждением в размере 100 миллионов долларов. В рамках сделки Геннадий провел пока два поединка — нокаутировал Стива Роллса и не без труда перебоксировал Сергея Деревянченко. 18 декабря казахстанец вернется на ринг в бою с обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой.

Предыдущие бои Головкина на DAZN были против Роллса и Деревянченко. Те поединки не были по-настоящему масштабными, и было бы интересно узнать, что думали о них в руководстве стриминга. Если Головкин завершит свои четыре оставшихся по контракту с DAZN поединка без поражений, возможно, что платформа подпишет с ним очередное краткосрочное соглашение. В этом случае можно ожидать, что DAZN подпишет с ним сделку еще на два-три боя, — отмечено в статье.

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