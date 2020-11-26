Россия испытала гиперзвуковую ракету
Скорость полета ракеты составила более восьми Махов.
Фото : Global Look Press26 ноября 2020, 18:33
Минобороны России сообщило об успешном проведении испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон", передает zakon.kz.
Ракета пролетев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море.
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря, - значится в сообщении.
По данным объективного контроля гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Скорость полета ракеты составила более восьми Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе – ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", - добавляется в сообщении.
Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнялась в начале октября сего года.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5049077-1bf7d3f1275be11bf6a8f5951a25fafc
Сейчас читают