Состоялось заседание Совета директоров АО "НУХ "Байтерек"

Представленный на утверждение План развития до 2023 года был актуализирован и скорректирован, в том числе в связи с реорганизацией жилищного блока Холдинга, актуализацией прогнозов финансово-хозяйственной деятельности и утверждением Годового бюджета на 2021 год.

На очередном заседании Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" утвержден ряд важных документов Холдинга, в том числе Годовой бюджет на 2021 год, скорректированный пятилетний План развития и Политика в области устойчивого развития.

Представленный на утверждение План развития до 2023 года был актуализирован и скорректирован, в том числе в связи с реорганизацией жилищного блока Холдинга, актуализацией прогнозов финансово-хозяйственной деятельности и утверждением Годового бюджета на 2021 год.

Члены Совета директоров также утвердили Политику холдинга "Байтерек" в области устойчивого развития. Она содержит основополагающие нормы, принципы и подходы, которых должен придерживаться Холдинг в построении системы управления в области устойчивого развития. Кроме того, документ закрепляет такие направления деятельности в области устойчивого развития Холдинга, как содействие устойчивому экономическому развитию, ответственная трудовая и деловая практики, управление собственным экологическим воздействием.

Также, на заседании были рассмотрены результаты деятельности в 2019 году дочерней организации Холдинга - Экспортной страховой компании "KazakhExport". По итогам прошлого года объем принятых KazakhExport страховых обязательств составил 97,1 млрд тенге, 42 экспортера в 2019 году впервые получили поддержку дочерней организации. Активы компании составили 88,2 млрд тенге, получен чистый доход в размере 2,36 млрд тенге.

На рассмотрение и утверждение Совета директоров также были внесены Отчет Службы внутреннего аудита Холдинга за III квартал 2020 года, Отчет по рискам за III квартал 2020 года, а также План работы Совета директоров Холдинга на 2021 год.

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