Российская фигуристка удивила неудачным фото

Фотография сделана во время записи программы "Ледниковый период".

Олимпийская чемпионка из России по фигурному катанию Алина Загитова удивила болельщиков не самой удачной фотографией, передает zakon.kz.

Вероятнее всего, 18-летняя спортсменка таким образом хотела показать, что с чувством юмора у нее все в порядке. Фигуристка опубликовала снимок, на котором она стоит рядом с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, как будто силится, тужится, но ни к чему полезному такие действия не приводят. Фотография сделана во время записи программы "Ледниковый период".

Мое лицо многогранно, – подписала публикацию Алина, посмеявшись над собственным выражением лица.

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