Российская фигуристка удивила неудачным фото
Фотография сделана во время записи программы "Ледниковый период".
Фото : Instagram26 ноября 2020, 18:41
Олимпийская чемпионка из России по фигурному катанию Алина Загитова удивила болельщиков не самой удачной фотографией, передает zakon.kz.
Вероятнее всего, 18-летняя спортсменка таким образом хотела показать, что с чувством юмора у нее все в порядке. Фигуристка опубликовала снимок, на котором она стоит рядом с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, как будто силится, тужится, но ни к чему полезному такие действия не приводят. Фотография сделана во время записи программы "Ледниковый период".
Мое лицо многогранно, – подписала публикацию Алина, посмеявшись над собственным выражением лица.
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