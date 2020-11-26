Горячие новости
Читайте также

Президент Казахстана провел беседу с Михаилом Мясниковичем

Они рассмотрели отдельные вопросы работы Евразийской экономической комиссии.

Фото : Акорда26 ноября 2020, 18:46

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел беседу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи, состоявшейся в формате видеоконференции, Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мясникович обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Особое внимание было уделено повестке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, запланированного на 11 декабря в онлайн-формате, а также председательства Республики Казахстан в ЕАЭС в 2021 году.

Собеседники также рассмотрели отдельные вопросы работы Евразийской экономической комиссии и ее роли в интеграционных процессах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты