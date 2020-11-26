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Во Франции четырех школьников обвинили по делу об убийстве учителя

Школьников считают сообщниками чеченца, убившего и обезглавившего учителя за показанные им на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Фото : Getty Images26 ноября 2020, 19:25

Во Франции еще четырем школьникам предъявлены обвинения в деле убийства учителя истории географии и обществоведения Самюэля Пати. Теперь в общей сложности в этом деле 14 фигурантов, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Следователи считают трех подозреваемых "сообщниками совершившего убийство террориста". Одна школьница обвиняется в распространении неправдивой информации о жестоко убитом преподавателе.

Всего в деле Пати уже 14 фигурантов. Семерым из них, двое из которых несовершеннолетние, предъявили обвинения 22 октября. Еще троих задержали 6 ноября, среди них - двое 18-летних парней и 17-летняя девушка, подруга одного из них.


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