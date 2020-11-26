Уголовное дело по хищению средств, выделенных на развитие велоспорта, направлено в суд

Один из фигурантов находится в международном розыске.

Уголовное дело в отношении руководителей профессионального спортивного клуба "Астана" и велокоманды "Astana Pro Team" направлено в суд, сообщает zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы, завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении трех руководителей профессионального спортивного клуба "Астана" и велокоманды "Astana Pro Team" по факту хищения 520 миллионов тенге, выделенных на развитие велоспорта.

Еще один фигурант уголовного дела находится в международном розыске, расследование в отношении него продолжается.

Окончательное решение о степени виновности каждого лица будет определено судом.

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