Горячие новости
Читайте также

Уголовное дело по хищению средств, выделенных на развитие велоспорта, направлено в суд

Один из фигурантов находится в международном розыске.

Фото : 24.kz26 ноября 2020, 19:25

Уголовное дело в отношении руководителей профессионального спортивного клуба "Астана" и велокоманды "Astana Pro Team" направлено в суд, сообщает zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы, завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении трех руководителей профессионального спортивного клуба "Астана" и велокоманды "Astana Pro Team" по факту хищения 520 миллионов тенге, выделенных на развитие велоспорта.

Еще один фигурант уголовного дела находится в международном розыске, расследование в отношении него продолжается.

Окончательное решение о степени виновности каждого лица будет определено судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты