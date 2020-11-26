К 2025 году предсказана "лавина" поломок на МКС

Россия может досрочно завершить свое участие в этом проекте из-за высоких расходов, заявили в РКК Энергия.

На Международной космической станции (МКС) после 2025 года прогнозируется лавинообразное увеличение числа неисправностей. Об этом сказал замгендиректора российской ракетно-космической корпорации Энергия Владимир Соловьев, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе Международной космической станции. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, – заявил Соловьев сегодня на совете РАН по космосу.

Он добавил, что, по оценкам экспертов, после 2025 года расходы на содержание МКС не позволят адекватно использовать станцию и проект придется досрочно завершить.

По оценкам РКК Энергия, траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей ($132-$200 млн), слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций, – сказал Соловьев.

В свою очередь в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что пока не приняли окончательного решения о сроках завершения участия в проекте МКС и строительстве собственной станции.

Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. Так или иначе мы планируем в начале следующего года приступить с НАСА и другими партнерами к консультациям по этим темам, – заявили в пресс-службе.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

Сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции, у нас уже есть в резерве два модуля, один уже создан, так называемый узловой модуль, второй – это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию, – сказал Рогозин. – Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию.

Базовым модулем новой станции станет новый российский научно-энергетический модуль (НЭМ). По словам главы Роскосмоса, модуль будет готов к эксплуатации в 2024 году.

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