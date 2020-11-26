Несмотря на ограничительные меры для бизнеса, объемы выпускаемой продукции в регионе растут.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал о предпринимаемых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня в области действует 51,8 тыс. ​субъектов МСБ, ​где работают 155,4 тыс. ​человек.​ Несмотря на негативное влияние пандемии, субъекты МСБ увеличили объемы выпускаемой продукции на ​5,2​%, что позволило довести ​долю МСБ ​в​ ВРП​ до ​26,5%, - сказал глава региона на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В целях оказания поддержки предпринимателям, в этом году на реализацию ​Государственной программы «Дорожная карта бизнеса - 2025» ​региону было выделено ​5,7 млрд т​енге. За 10 месяцев поддержано ​398 ​проектов.

В рамках Программы льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей» ​одобрено ​192 ​проекта на сумму ​31 млрд тенге. На развитие субъектов малого предпринимательства выдано ​33,8 млрд. тенге или ​14,1% от общего объема выданных кредитов, - отметил Архимед Мухамбетов.

По словам акима, предпринимателям оказывается активная поддержка ​в рамках антикризисных мер. Так, в рамках ​Программы льготного кредитования ​для поддержки МСБ, ухудшивших свое финансовое состояние в результате введения чрезвычайного положения, з​а девять месяцев банками одобрено ​74 кредита на 1​5,9 млрд тенге. Предоставлены ​отсрочки по кредитам 171 ​субъекту предпринимательства, а ставка вознаграждения по кредитам для бизнеса была унифицирована до 6% годовых.

Также приостановлено ​начисление арендной платы по ​729 договорам субъектов МСБ. На три года от налогов на доходы освобождены 46 тыс. субъектов микро- и малого бизнеса. К ​27 тыс.​ налогоплательщиков применен поправочный коэффициент «0» к ставкам налогов и социальных платежей. За девять месяцев текущего года Нна 40% сократилось количество ​проверок и актов профилактического контроля в отношении МСБ, - пояснил Мухамбетов.

Он также рассказал о реализуемых проектах в регионе.

Это несколько проектов совместно с Минским тракторным заводом, с Санкт-Петербургским тракторным заводом. Сейчас с "КамАЗом" также работаем. Есть проекты по глубокой переработке зерна. Финансовая модель сегодня формируется, в ближайшее время начнем строительство, - добавил глава Костанайской области.

Что касается работы по ремонту дорог, то в текущем году на восстановление полотна всех категорий и улиц населенных пунктов, а также на их содержание региону было направлено ​68 млрд тенге, что практически ​в два раза​ больше чем в прошлом году.​

Были реконструированы и отремонтированы 775 км автодорог. ​Ремонтом и реконструкцией охватили улицы всех районов и городов нашей области.​ В целом реализация намеченных планов позволит нам увеличить долю дорог в удовлетворительном состоянии с ​69% ​до ​75%, - заключил аким.

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