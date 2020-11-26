Аким Костанайской области рассказал о поддержке МСБ в период пандемии
Несмотря на ограничительные меры для бизнеса, объемы выпускаемой продукции в регионе растут.
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал о предпринимаемых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, передает корреспондент zakon.kz.
На сегодня в области действует 51,8 тыс. субъектов МСБ, где работают 155,4 тыс. человек. Несмотря на негативное влияние пандемии, субъекты МСБ увеличили объемы выпускаемой продукции на 5,2%, что позволило довести долю МСБ в ВРП до 26,5%, - сказал глава региона на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
В целях оказания поддержки предпринимателям, в этом году на реализацию Государственной программы «Дорожная карта бизнеса - 2025» региону было выделено 5,7 млрд тенге. За 10 месяцев поддержано 398 проектов.
В рамках Программы льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей» одобрено 192 проекта на сумму 31 млрд тенге. На развитие субъектов малого предпринимательства выдано 33,8 млрд. тенге или 14,1% от общего объема выданных кредитов, - отметил Архимед Мухамбетов.
По словам акима, предпринимателям оказывается активная поддержка в рамках антикризисных мер. Так, в рамках Программы льготного кредитования для поддержки МСБ, ухудшивших свое финансовое состояние в результате введения чрезвычайного положения, за девять месяцев банками одобрено 74 кредита на 15,9 млрд тенге. Предоставлены отсрочки по кредитам 171 субъекту предпринимательства, а ставка вознаграждения по кредитам для бизнеса была унифицирована до 6% годовых.
Также приостановлено начисление арендной платы по 729 договорам субъектов МСБ. На три года от налогов на доходы освобождены 46 тыс. субъектов микро- и малого бизнеса. К 27 тыс. налогоплательщиков применен поправочный коэффициент «0» к ставкам налогов и социальных платежей. За девять месяцев текущего года Нна 40% сократилось количество проверок и актов профилактического контроля в отношении МСБ, - пояснил Мухамбетов.
Он также рассказал о реализуемых проектах в регионе.
Это несколько проектов совместно с Минским тракторным заводом, с Санкт-Петербургским тракторным заводом. Сейчас с "КамАЗом" также работаем. Есть проекты по глубокой переработке зерна. Финансовая модель сегодня формируется, в ближайшее время начнем строительство, - добавил глава Костанайской области.
Что касается работы по ремонту дорог, то в текущем году на восстановление полотна всех категорий и улиц населенных пунктов, а также на их содержание региону было направлено 68 млрд тенге, что практически в два раза больше чем в прошлом году.
Были реконструированы и отремонтированы 775 км автодорог. Ремонтом и реконструкцией охватили улицы всех районов и городов нашей области. В целом реализация намеченных планов позволит нам увеличить долю дорог в удовлетворительном состоянии с 69% до 75%, - заключил аким.
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