Германия выплатит компенсации уволенным из армии геям

Это последний шаг Германии по решению проблемы прошлой дискриминации по сексуальной ориентации военнослужащих. Пострадавшим планируется заплатить три тысячи евро.

Кабинет министров Германии одобрил закон, согласно которому уволенным из армии ФРГ геям и лесбиянкам, подвергшимся дискриминации из-за своей ориентации, выплатят денежные компенсации. Также они смогут пройти реабилитацию, передает zakon.kz со ссылкой на AP.

Двумя месяцами ранее министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла извинения за десятилетия дискриминации.

Сообщается, что каждый пострадавший (а их, по оценкам экспертов, наберется около тысячи человек) получит денежную сумму в размете трех тысяч евро.

Также формально будут отменены все приговоры трибунала, вынесенные по ст. 175 УК Германии о гомосексуальных сношениях по взаимному согласию. Отмечается, что наказания были отменены еще в 1994 году, но в немецкой армии ФРГ вплоть до 2000 года действовали приказы, которые не давали гомосексуалистам продвинуться по карьерной лестнице.

Я знаю, что мы не можем компенсировать личную обиду, которую они понесли, но с отменой приговоров и выплатой единовременной компенсации мы хотим послать сигнал о возмещение ущерба, чтобы восстановить достоинство этих людей, которые ничего не хотели, кроме как служить Германии, - сказала Крамп-Карренбауэр.

Ранее считалось, что военнослужащие нетрадиционные ориентации "создают угрозу поддержанию армейской дисциплины".

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