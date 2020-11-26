Электронное билетирование запустят на четырех маршрутах в Петропавловске

Приобрести карты можно в пунктах реализации общих городских проездных билетах либо в Ассоциации "СКО Автотранспортный союз".

В Петропавловске с 1 декабря начнут внедрять электронное билетирование в общественном транспорте, передает zakon.kz со ссылкой на inform.kz.

В пресс-службе городского акимата пояснили, что бесконтактный способ оплаты сначала появится на маршрутах "27", "16", "26м", "6". 27 ноября специалисты компании "ALEMPАY", которая занимается внедрением автоматизированной системы контроля и оплаты проезда, приедут Петропавловск, чтобы обучить персонал компаний-перевозчиков, обслуживающих эти маршруты.

С этого же дня жители города могут приобрести транспортные карты для оплаты проезда. Стоимость карты 500 тенге. В горакимате отметили, что, возможно, цена снизится. Приобрести карты можно в пунктах реализации общих городских проездных билетах либо в Ассоциации "СКО Автотранспортный союз".

Руководитель Ассоциации Галина Семенова сообщила, что стоимость проезда за наличный и безналичный расчет осталась на прежнем уровне: 80 тенге для взрослого пассажира и 40 тенге – для ребенка.

Напомним, ранее планировалось повысить тариф на проезд до 130 тенге при наличной оплате и оставить 80 тенге – для тех, кто выберет электронную оплату.

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