Цена биткоина обвалилась на $3 тысячи за сутки

На рынке криптовалют появились слухи о том, что Минфин США планирует отслеживать владельцев частных криптовалютних кошельков.

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина за последние сутки снизилась почти на 13% и теперь составляет около $16,7 тысяч, передает zakon.kz со ссылкой на данные CoinDeskво.

По состоянию на 21:00 по Нур-Султану общая стоимость рыночной капитализации биткоина упала до $314 млрд.

Как заявил аналитик Ки Йонг Джу из компании CryptoQuant, это может быть коррекция перед тем, как биткоин "пробьет" психологическую отметку в $20 тысяч.

Указано, что точная причина падения биткоина пока неизвестна. Но на днях на рынке криптовалют появились слухи о том, что Минфин США планирует отслеживать владельцев частных криптовалютних кошельков.

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