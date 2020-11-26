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Нурсултан Назарбаев спел вместе с артистами

Они вместе исполнили композицию "Қара торғай".

Фото : elbasy.kz26 ноября 2020, 22:05

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев исполнил песню с артистами в новом театре, передает zakon.kz.

Они вместе исполнили композицию "Қара торғай".

Напомним, что сегодня, 26 ноября, Назарбаев посетил новые объекты Нур-Султана - Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева и Легкоатлетический спортивный комплекс


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