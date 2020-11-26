Нурсултан Назарбаев спел вместе с артистами
Они вместе исполнили композицию "Қара торғай".
Фото : elbasy.kz26 ноября 2020, 22:05
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев исполнил песню с артистами в новом театре, передает zakon.kz.
Они вместе исполнили композицию "Қара торғай".
Напомним, что сегодня, 26 ноября, Назарбаев посетил новые объекты Нур-Султана - Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева и Легкоатлетический спортивный комплекс
Бүгін Елбасы жаңа театр әртістерімен бірге Ақан серінің "Қара торғай" әнін орындады pic.twitter.com/9cFUhElPLD— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) November 26, 2020
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