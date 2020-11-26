В Италии изготовили женскую сумку за $7 млн

Изделие из кожи аллигатора украшено десятью бабочками из белого золота и драгоценными камнями. На данный момент это самая дорогая сумка в мире.

Итальянская компания Boarini Milanesi из Болоньи создала дамскую сумочку стоимостью семь миллионов долларов, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что сумка цвета аквамарин новой серии Parva Mea создана из полуглянцевой кожи аллигатора и украшена десятью бабочками из белого золота. На четырех из них − бриллианты, а три увенчаны сапфирами и редкими турмалинами параиба общим весом более 130 карат.

На застежке сумки размещено бриллиантовое паве.

Как подчеркнул один из соучредителей фирмы Маттео Родольфо Миланези, сумочка − дань уважения отцу, которого он потерял, будучи подростком. Ее дизайн навеян океаном и стремлением привлечь внимание к необходимости защиты окружающей среды.

Компания выпустит всего три таких изделия и 950 тысяч долларов с каждого проданного аксессуара направят на очищение морей от пластика.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой дорогой дамской сумочкой в мире является кошелек Mouawad 1001 Nights Diamond Purse. Аксессуар в форме сердца из 18-каратного золота инкрустирован 4517 бриллиантами. Его стоимость оценивается в 3,8 миллиона долларов.

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