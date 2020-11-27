Участник драки со смертельным исходом у кафе в Караганде получил срок

После "отсидки" его депортируют из Казахстана.

Участник драки со смертельным исходом у кафе "Древний Рим" в Караганде приговорен к 16 годам колонии, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, после того как он отбудет срок, его депортируют в Армению, чьим гражданином страны он является. Вердикт иностранец выслушал в режиме онлайн в камере следственного изолятора. По данным следствия, Нарек Гурурян со своими друзьями серьезно избил несколько мужчин.

Кроме того, ножом едва не убил еще одного. В суде исследовали показания потерпевших, свидетелей, заключения экспертиз. Ситуацию усугубил побег подозреваемого после ЧП. Его задержали позже в России. 23-летний осужденный не признал вину, он намерен оспорить решение суда. Оно еще не вступило в законную силу.

Назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. После отбытия наказания выдворить за пределы республики Казахстан в принудительном порядке с установлением запрета на въезд на территорию Республики Казахстан сроком на 5 лет, - заявил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Исламхан Есенбаев.

Драка произошла в новогоднюю ночь в 2019-ом. В потасовке участвовали 32 человека. Тогда после праздничного банкета подрались гости и сотрудники заведения. Якобы, кому-то не понравилась музыка. Погиб парень, еще двое были ранены. Год назад 13 участников потасовки осудили. Они получили от 4 до 19 лет колонии строгого режима.

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