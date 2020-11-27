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27 ноября на большей территории Казахстана ожидаются осадки

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

Фото : zakon.kz.27 ноября 2020, 06:00

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 ноября, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на востоке и юго-востоке погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и в центральной части РК с низовой метелью.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, низовая метель, в Костанайской области местами гололед, в Акмолинской области днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.

В Актюбинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Павлодарской области местами ожидается туман.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, днем в Жамбылской области местами гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 0°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -8°, облачно.

Прогноз погоды на 27 ноября.


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