Полиция применила резиновые пули против фанатов Марадоны в Аргентине

Несколько человек были задержаны.

В столице Аргентины вспыхнули беспорядки после гражданской панихиды по легендарному футболисту Диего Марадоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фанаты бывшего игрока сборной Аргентины столкнулись с полицией на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо в центре Буэнос-Айреса. Отмечается, что беспорядки были зафиксированы перед президентским Дворцом, где собирались люди, чтобы пройти внутрь и проститься с легендой.

Правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников беспорядков.

Несколько человек были задержаны. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

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