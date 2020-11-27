Полиция применила резиновые пули против фанатов Марадоны в Аргентине
Несколько человек были задержаны.
Фото : riafan27 ноября 2020, 06:31
В столице Аргентины вспыхнули беспорядки после гражданской панихиды по легендарному футболисту Диего Марадоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Фанаты бывшего игрока сборной Аргентины столкнулись с полицией на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо в центре Буэнос-Айреса. Отмечается, что беспорядки были зафиксированы перед президентским Дворцом, где собирались люди, чтобы пройти внутрь и проститься с легендой.
Правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников беспорядков.
Несколько человек были задержаны. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
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