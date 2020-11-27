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Поставки вакцины от COVID-19 в США начнутся со следующей недели - Трамп

Он добавил, что препарат в первую очень будет доставлен в американские больницы.

Фото : zakon.kz.27 ноября 2020, 07:07

Президент Дональд Трамп заявил, что поставки вакцины от коронавируса в США начнутся со следующей недели, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Весь мир страдает от этой пандемии, не только мы, весь мир. Мы преодолеваем эту кривую, вакцины будут распространяться начиная со следующей недели и недели после, — объявил Трамп.

Он добавил, что препарат в первую очень будет доставлен в американские больницы. Ее получат сотрудники экстренных служб, медицинские работники и пожилые люди.

При этом президент не уточнил, о каком именно препарате идет речь.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, более 38,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов умерли.


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