СКО входит в пятерку самых спортивных регионов республики

Для активных занятий физической культурой и спортом в регионе функционирует 2870 спортивных сооружений.

32,3% североказахстанцев регулярно занимаются физической культурой и спортом, сообщает zakon.kz.

По данному показателю СКО занимает четвертое место в Казахстане, уступая лишь Атырауской, Мангыстауской и Костанайской областям. В физкультурно-спортивном движении Северо-Казахстанской области сегодня числится более 176 тысяч человек.

С начала 2020 года в регионе проведено 545 мероприятий. Из них самые массовые - зимний спортивный праздник "Север", областной День здоровья, турнир по хоккею с шайбой "Золотая шайба", Кубок области по хоккею с шайбой. В связи с пандемией большинство спортивных мероприятий в регионе вынужденно переведены в онлайн-формат. На данный момент прошло уже 257 спортивно-массовых мероприятий в дистанционном формате.

Для активных занятий физической культурой и спортом в регионе функционирует 2870 спортивных сооружений. Количество объектов спорта за прошлый год увеличилось на 21 единицу. Помимо строительства физкультурно-оздоровительных комплексов и ремонту действующих спортивных объектов в регионе ведется работа по перепрофилированию домов культуры в культурно-оздоровительные центры. На сегодняшний день такие центры открылись в Кызылжарском, Аккайынском, Тимирязевском, Мамлютском районе и районе имени Габита Мусрепова. Всего к концу 2020 года в области будет функционировать более 30 культурно-оздоровительных центров.

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