Кличко выпустил книгу со своими цитатами

Бывший боксер Кличко занимает должность мэра Киева с 2014 года. В октябре его переизбрали, и он вновь занял кресло столичного градоначальника.

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил книгу со своими известными цитатами, передает zakon.kz.

По его словам, самоироничная книга выпущена небольшим тиражом в три тысячи экземпляров. Средства от продажи пойдут в фонд "Будущий Киев".

Честно говоря, я человек, который умеет смеяться над собой. И не обижается на шутки в свой адрес. Ну очень смешные шутки. Книга издана в современном и удобном формате с 14 иллюстрированными и самыми известными цитатами. И страницы из нее невозможно вытащить, потому что ′"из песни слов не выбросишь", - написал он в Facebook.

Он не планирует останавливаться и собирается выпустить еще один сборник.

Одной из известных цитат стала фраза Кличко об умении смотреть в завтрашний день, которую он произнес в 2013 году. Тогда политик сказал: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Бывший боксер Кличко занимает должность мэра Киева с 2014 года. В октябре его переизбрали, и он вновь занял кресло столичного градоначальника.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!