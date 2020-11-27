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Прощание с Диего Марадоной закончилось беспорядками

Есть задержанные.

Фото : Getty Images - Getty27 ноября 2020, 10:08

Тысячи жителей Аргентины пришли на церемонию прощания с великим футболистом Диего Марадоной в Буэнос-Айресе. Но в итоге вместо трогательных моментов прощание запомнилось массовыми беспорядками, передает zakon.kz.

По данным портала Infobae, власти по неизвестным причинам решили ограничить возможность попрощаться с великим футболистом, что вызвало вспышку гнева болельщиков. Начавшиеся беспорядки удалось остановить только после того, как полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Известно, что полицейские задержали 9 особенно "отличившихся" участников беспорядков. Помимо беспорядков, не обошлось без грабежей, вандализма, сопротивления представителям власти.


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