Прощание с Диего Марадоной закончилось беспорядками

Тысячи жителей Аргентины пришли на церемонию прощания с великим футболистом Диего Марадоной в Буэнос-Айресе. Но в итоге вместо трогательных моментов прощание запомнилось массовыми беспорядками, передает zakon.kz.

По данным портала Infobae, власти по неизвестным причинам решили ограничить возможность попрощаться с великим футболистом, что вызвало вспышку гнева болельщиков. Начавшиеся беспорядки удалось остановить только после того, как полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Love, admiration, curiosity... a sea of humanity at Buenos Aires to bid farewell to Maradona pic.twitter.com/OPAnjweD7R

Известно, что полицейские задержали 9 особенно "отличившихся" участников беспорядков. Помимо беспорядков, не обошлось без грабежей, вандализма, сопротивления представителям власти.

Nerves and tension as fans wait outside Casa Rosada to pay final respects to legend Maradona. It’s 6am in Buenos Aires pic.twitter.com/RgBEXZXsM0