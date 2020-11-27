Пандемия - не причина откладывать подготовку к Олимпиаде

ЧРК - основной и единственный республиканский старт для пловцов, других соревнований в 2020 году не ожидается.

23 ноября в Актобе стартовал Чемпионат Республики Казахстан по плаванию. На турнире принимают участие 16 команд из четырнадцати регионов страны и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, передает zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и ограничений, установленных Межведомственной Комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, чемпионат проходит при отсутствии зрителей и разделен на женский и мужской турниры. С 23 по 25 ноября за чемпионское звание соревновались женщины, мужчины выявляют сильнейших с 27 по 29 ноября.

Все участники до начала соревнований предоставили отрицательный тест на Covid-19, поэтому мы уверены, что в Актобе никто не приехал больным. Благодаря поддержке Национального Олимпийского комитета РК и Министерства культуры и спорта РК наши ведущие пловцы в период карантина продолжали тренировочный процесс в условиях полной изоляции, при строгом соблюдении Регламента, специально разработанного НОК РК для этой экстраординарной ситуации. И сейчас, также благодаря общим усилиям всего казахстанского спортивного сообщества, мы получили возможность вопреки пандемии провести чемпионат, - сказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Сергей Дроздов.

Этот Чемпионат Казахстана для отечественных пловцов - основной и единственный республиканский старт, других соревнований в 2020 году не ожидается, поэтому под крышей бассейна "Достык" чувствуется предельный накал спортивных страстей.

Спортсмены ждали возможности вступить в борьбу долгие полгода карантина и запрета на все спортивные мероприятия, и этот старт дает им единственный шанс стать чемпионом страны и показать свой лучший результат для отбора в состав национальной сборной команды, - добавил Дроздов.

О задачах и промежуточных результатах чемпионата рассказал главный тренер национальной сборной команды Республики Казахстан по плаванию Олег Вагизов. Он пояснил, что первенство страны имеет статус квалификационного для выполнения олимпийских отборочных временных нормативов.

Статус официально подтвержден Международной федерацией плавания FINA. В чемпионате примет участие 123 спортсмена, из них 47 женщин и 76 мужчин. Основными задачами на данный старт являются: во-первых - контроль уровня готовности членов штатной национальной сборной команды на данном этапе подготовки. Очень долгий период у нас не было соревнований, и мы не могли контролировать уровень соревновательной готовности спортсменов. Это, безусловно, был негативный фактор. Это испытали все виды спорта, и мы не исключение. Для членов штатной команды ставится задача показать минимум – результаты близкие к лучшим, задача максимум – выполнение отборочных нормативов на Олимпийские игры. Понимаем, что после такого длительного периода без соревнований показать отборочный норматив «А» будет очень сложно, поэтому мы рассматриваем данный чемпионат как начало соревновательного периода в подготовке к отбору на Олимпийские игры, - рассказал Вагизов.

Еще одна важная задача, которую предстоит выполнить тренерскому штабу – это просмотр юношеского резерва, что необходимо для комплектования состава молодежной сборной команды и возможного пополнения состава штатной национальной команды.

На сегодня среди женщин в штатную команду входят две спортсменки - Пчелинцева Аделаида и Резванцева Анастасия, которые сегодня закончили выступление. Пока, на данном этапе, они не смогли показать свое лучшее время, на что есть определенные причины, но к весне мы ожидаем от них более высоких результатов. Касательно выступления резерва, нас порадовали две молодые спортсменки 2007 г.р. – Абубакирова Софья (Актобе) и Дю Даниэла (Алматы), которые проплыли свои дистанции на достаточно высоком уровне, и это дает надежду, что юные пловчихи станут лидерами юношеской сборной и возможно пополнят в будущем году штат национальной сборной команды, - добавил Олег Вагизов.

С 27 ноября на дорожки выйдут мужчины во главе с лидером сборной команды, олимпийским Чемпионом Дмитрием Баландиным. Также в чемпионате примут участие члены штатной команды, призеры Азиатских Игр 2018 года – Адильбек Мусин, Александр Варакин и Адиль Каскабай.

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