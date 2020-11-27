Где казахстанцы могут найти свой избирательный участок
В январе пройдут очередные выборы.
10 января 2021 года в Казахстане пройдут очередные выборы в маслихаты и Мажилис Парламента РК, сообщает zakon.kz.
МИА «Казинформ» рассказывает, как казахстанцам найти свой участок для голосования.
В Нур-Султане найти свой избирательный участок можно:
- на сайте городского акимата, кликнув баннер «Найти свой избирательный участок»;
- обратившись в единый контакт-центр iKomek по номеру 109 в режиме 24/7;
- через мобильное приложение Smart Astana;
- посредством Telegram чат-бота @smartastana_bot.
Алматы
- сайт
- на онлайн-сервисах Open Almaty - колл-центр 221-10-01
Шымкент
В ближайшее время планируется запустить специальный сервис по проверке своего прикрепления к избирательному участку.
Шымкент, Абайский район - 8(7252)39-02-00
Шымкент, Аль-Фарабийский район - 8(7252) 39-02-01
Шымкент, Енбекшинский район - 8(7252)39-01-96
Шымкент, Каратауский район - 8(7252)77-46-06 8(7252)77-56-27
Акмолинская область
Перейдите на сайт
город Кокшетау - 8(7162)297805 8(7162)297891 8(7162)297821 8(7162)297865
город Степногорск - 8(71645)68800
Аккольский район - 8(71638)20631
Аршалынский район - 8(71644)51010
Астраханский район - 8(71641)22822
Атбасарский район - 8(71643)24306
Биржан сал - 8(716)3921241
Буландынский район - 8(71646)21245 8(71646)23618
Бурабайский район - 8(71636)45536 8(71636)45596
Егиндыкольский район - 8(71642)21719
Ерейментауский район - 8(71633)23176
Есильский район -8(71647)21041
Жаксынский район - 8(71635)31051
Жаркаинский район - 8(71648)91290 8(71648)91347
Зерендинский район - 8(71632)22461
Коргалжынский район - 8(71637)22018
Сандыктауский район - 8(7140)91739
Целиноградский район - 109, 8(71651)30772 8(71651)30773 8 707 563 0109
Шортандинский район - 8(71631)21421
Актюбинская область
Официальный сайт акимата области
Алматинская область
Перейдите на сайт
Аксуский район -8(72832)22117
Алакольский район - 8(72833)21507 8(72833)21454
Балхашский район - 8(72773)95421 8(72773)91742
Енбекшиказахский район - 8(72775)72371 8(72775)72143 8(72775)72863
Ескельдинский район - 8(72836)30338 8(72836)30900
Жамбылский район - 8(72770)22340 8(72770)31249 8(72770)22858
Илийский район - 8(72752)20892 8(72752)21877 8(72752)30584 8(72752)70666 8(72752)71026 8(72752)50598 8(72752)48763 8(72752)41242 8(72752) 46394 8(72752)77380 8(72757)24590
Карасайский район - 8(72771)29981 8(72771)22283
Каратальский район - 8(72834)21962
Кегенский район - 8 (72777)21560
Кербулакский район - 8(72840)31670
Коксуский район - 8(72838)20364 8(72838)20612 8(72838)20068 8(72838)20109
Панфиловский район - 8(72831)53664 8(72831)52230 8(72831)47794 8(72831)37746
Райымбекcкий район - 8/72779/21994
Сарканский район - 8(72839)22969 8(72839)21431
Талгарский район - 8(72774)21284 8(727)2956730
Уйгурский район - 8(7277)821739 8(7277)822062
город Капшагай - 8(72772)40790
город Талдыкорган - 8(7282)247325 8(7282)247354
город Текели - 8(72835)79114
Атырауская область
Перейдите на сайт
Telegram-бот @SailauAtyrauBot
колл-центр Атырау - 8(7122)320233; 8(7122)205375
Жылыойский район - 8(71237)51554
Индерский район - 8(71234)20880
Исатайский район - 8(71231)20684
Курмангазинский район - 8(71233)20920
Кызылкогинский район - 8(71238)21195
Макатский район - 8(71239)32341
Махамбетский район - 8(71236)21242
Восточно-Казахстанская область
Перейдите на сайт
Служба 109 колл-центр
1331 мобильное приложение «Digital East»
город Усть-Каменогорск - 87232268965 268986 266707 1300
город Семей - 8722256-65-81
город Риддер - 8723242576
город Курчатов - 87225179028
Абайский район - 87225291653
Аягозский район 87223730369
Район Алтай - 8(72335)6-24-40
Бескарагайский район - 87223690250
Бородулихинский район - 87225121001
Глубоковский район - 87233122294
Жарминский район - 87234765189
Зайсанский район - 87234021567
Катон-Карагайский район - 87234129197
Курчумский район - 87233921727
Кокпектинский район - 87234822357
Тарбагатайский район -87234621701
Уланский район - 87233827033
Урджарский район - 87223034030
Шемонаихинский район - 87233233534
Жамбылская область
город Тараз - 8 (7262) 434767, 437622
Байзакский район - 8 (72637) 2-21-44
Жамбылский район - 8(72633) 2-12-06, 2-18-93
Жуалинский район - 8(72635)20487, 21938
Меркенский район - 8(72632) 21094
Мойынкумский район - 8(72642)21016
Сарысуский район - 8 (72634) 61215
Таласский район - 8(72644) 6-10-00, 6-18-41
район Т.Рыскулова - 8(72631)2-16-00
Кордайский район - 8 (72636) 4-52-57
Шуский район - 8 (72638) 31988, 31016
Западно-Казахстанская область
единый колл-центр - 8 (7112)109
для жителей города Уральска приложение «Smart Uralsk» 8 (71112) 500255
Акжаикский район - 8 (71136) 91349
Бокейординский район - 8 (71140) 21230, 21190
Бурлинский район - 8 (71133) 20352, 6280567
Район Байтерек - 8 (71130) 22556, 23490, 22702
Жангалинский район - 8 (71141) 21100
Жанибекский район - 8 (71135) 21910, 21240
Казталовский район - 8 (71144) 31679, 31167
Каратобинский район - 8 (71145) 31826
Сырымский район - 8 (71134) 31163, 21129
Таскалинский район -8 (71139) 21382
Теректинский район - 8 (71132) 21202
Чингирлауский район -8 (71137) 34199
Карагандинская область
Перейдите на сайт
Костанайская область
Перейдите на сайт
Telegram-бот @KostanayElectionBot
Алтынсаринский район 8 (71445) 34-1-94; 34-2-03
Амангельдинский район 8 (71440) 21-7-44; 23-0-00
Аулиекольский район 8 (71453) 22-2-37; 22-1-51
Район Б. Майлина 8 (71436) 3-62-70; 3-71-00
Денисовский район 8 (71434) 2-10-21; 2-19-45
Джангельдинский район 8 (71439) 2-15-41; 2-14-46
Житикаринский район 8 (71435) 2-55-21; 2-00-06
Камыстинский район 8 (71437) 2-16-82; 2-18-42
Карабалыкский район 8 (71441) 3-37-70; 3-25-29
Карасуский район 8 (71452) 21-0-04; 21-9-31
Костанайский район 8 (71455) 2-30-39; 2-25-46
Мендыкаринский район 8 (71443) 2-41-89; 2-41-92
Наурзумский район 8 (71454) 21-5-79; 21-5-35
Сарыкольский район 8 (71451) 22-5-32; 21-0-50
Узункольский район 8 (71444) 21-2-07; 24-2-01
Федоровский район 8 (71442) 22-5-28; 21-4-43
город Костанай 8 (7142) 57-57-68; 57-57-50; 57-57-10 57-57-31; 57-57-66
город Аркалык 8 (71430) 7-01-91; 7-66-06
город Лисаковск 8 (71433) 3-86-82; 3-84-11; 3-44-50 3-38-66
город Рудный 8 (71431); 4-12-77; 4-78-87 4-41
Кызылординская область
Перейдите на сайт
колл-центр 400200
колл-центр 109
Мангистауская область
город Актау – 8 (7292) 33-65 -20;
город Жанаозен – 8 (72934) 7-96-57,7-96-58;
Мунайлинский район – 8 (7292) 46-62-34;
Мангистауский район – 8 (72931) 2-12-86;
Тупкараганский район 8 (72938) 2-26-45;
Бейнеуский район – 8 (72932) 2-11-28;
Каракиянский район – 8 (72937) 2-21-91.
Павлодарская область
Перейдите на сайт
Северо-Казахстанская область
Перейдите на сайт
Telegram-бот @SailauSkoBot
Туркестанская область
Перейдите на сайт
Telegram-бот @tur_saylaw_bot
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!