Где казахстанцы могут найти свой избирательный участок

В январе пройдут очередные выборы.

10 января 2021 года в Казахстане пройдут очередные выборы в маслихаты и Мажилис Парламента РК, сообщает zakon.kz.

МИА «Казинформ» рассказывает, как казахстанцам найти свой участок для голосования.

В Нур-Султане найти свой избирательный участок можно:

- на сайте городского акимата, кликнув баннер «Найти свой избирательный участок»;

- обратившись в единый контакт-центр iKomek по номеру 109 в режиме 24/7;

- через мобильное приложение Smart Astana;

- посредством Telegram чат-бота @smartastana_bot.

Алматы

- сайт

- Telegram-bot

- на онлайн-сервисах Open Almaty - колл-центр 221-10-01

Шымкент

В ближайшее время планируется запустить специальный сервис по проверке своего прикрепления к избирательному участку.

Шымкент, Абайский район - 8(7252)39-02-00

Шымкент, Аль-Фарабийский район - 8(7252) 39-02-01

Шымкент, Енбекшинский район - 8(7252)39-01-96

Шымкент, Каратауский район - 8(7252)77-46-06 8(7252)77-56-27

Акмолинская область

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город Кокшетау - 8(7162)297805 8(7162)297891 8(7162)297821 8(7162)297865

город Степногорск - 8(71645)68800

Аккольский район - 8(71638)20631

Аршалынский район - 8(71644)51010

Астраханский район - 8(71641)22822

Атбасарский район - 8(71643)24306

Биржан сал - 8(716)3921241

Буландынский район - 8(71646)21245 8(71646)23618

Бурабайский район - 8(71636)45536 8(71636)45596

Егиндыкольский район - 8(71642)21719

Ерейментауский район - 8(71633)23176

Есильский район -8(71647)21041

Жаксынский район - 8(71635)31051

Жаркаинский район - 8(71648)91290 8(71648)91347

Зерендинский район - 8(71632)22461

Коргалжынский район - 8(71637)22018

Сандыктауский район - 8(7140)91739

Целиноградский район - 109, 8(71651)30772 8(71651)30773 8 707 563 0109

Шортандинский район - 8(71631)21421

Актюбинская область

Официальный сайт акимата области

Алматинская область

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Аксуский район -8(72832)22117

Алакольский район - 8(72833)21507 8(72833)21454

Балхашский район - 8(72773)95421 8(72773)91742

Енбекшиказахский район - 8(72775)72371 8(72775)72143 8(72775)72863

Ескельдинский район - 8(72836)30338 8(72836)30900

Жамбылский район - 8(72770)22340 8(72770)31249 8(72770)22858

Илийский район - 8(72752)20892 8(72752)21877 8(72752)30584 8(72752)70666 8(72752)71026 8(72752)50598 8(72752)48763 8(72752)41242 8(72752) 46394 8(72752)77380 8(72757)24590

Карасайский район - 8(72771)29981 8(72771)22283

Каратальский район - 8(72834)21962

Кегенский район - 8 (72777)21560

Кербулакский район - 8(72840)31670

Коксуский район - 8(72838)20364 8(72838)20612 8(72838)20068 8(72838)20109

Панфиловский район - 8(72831)53664 8(72831)52230 8(72831)47794 8(72831)37746

Райымбекcкий район - 8/72779/21994

Сарканский район - 8(72839)22969 8(72839)21431

Талгарский район - 8(72774)21284 8(727)2956730

Уйгурский район - 8(7277)821739 8(7277)822062

город Капшагай - 8(72772)40790

город Талдыкорган - 8(7282)247325 8(7282)247354

город Текели - 8(72835)79114

Атырауская область

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колл-центр Атырау - 8(7122)320233; 8(7122)205375

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Индерский район - 8(71234)20880

Исатайский район - 8(71231)20684

Курмангазинский район - 8(71233)20920

Кызылкогинский район - 8(71238)21195

Макатский район - 8(71239)32341

Махамбетский район - 8(71236)21242

Восточно-Казахстанская область

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город Усть-Каменогорск - 87232268965 268986 266707 1300

город Семей - 8722256-65-81

город Риддер - 8723242576

город Курчатов - 87225179028

Абайский район - 87225291653

Аягозский район 87223730369

Район Алтай - 8(72335)6-24-40

Бескарагайский район - 87223690250

Бородулихинский район - 87225121001

Глубоковский район - 87233122294

Жарминский район - 87234765189

Зайсанский район - 87234021567

Катон-Карагайский район - 87234129197

Курчумский район - 87233921727

Кокпектинский район - 87234822357

Тарбагатайский район -87234621701

Уланский район - 87233827033

Урджарский район - 87223034030

Шемонаихинский район - 87233233534

Жамбылская область

город Тараз - 8 (7262) 434767, 437622

Байзакский район - 8 (72637) 2-21-44

Жамбылский район - 8(72633) 2-12-06, 2-18-93

Жуалинский район - 8(72635)20487, 21938

Меркенский район - 8(72632) 21094

Мойынкумский район - 8(72642)21016

Сарысуский район - 8 (72634) 61215

Таласский район - 8(72644) 6-10-00, 6-18-41

район Т.Рыскулова - 8(72631)2-16-00

Кордайский район - 8 (72636) 4-52-57

Шуский район - 8 (72638) 31988, 31016

Западно-Казахстанская область

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Бокейординский район - 8 (71140) 21230, 21190

Бурлинский район - 8 (71133) 20352, 6280567

Район Байтерек - 8 (71130) 22556, 23490, 22702

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Таскалинский район -8 (71139) 21382

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Чингирлауский район -8 (71137) 34199

Карагандинская область

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Алтынсаринский район 8 (71445) 34-1-94; 34-2-03

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Район Б. Майлина 8 (71436) 3-62-70; 3-71-00

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Наурзумский район 8 (71454) 21-5-79; 21-5-35

Сарыкольский район 8 (71451) 22-5-32; 21-0-50

Узункольский район 8 (71444) 21-2-07; 24-2-01

Федоровский район 8 (71442) 22-5-28; 21-4-43

город Костанай 8 (7142) 57-57-68; 57-57-50; 57-57-10 57-57-31; 57-57-66

город Аркалык 8 (71430) 7-01-91; 7-66-06

город Лисаковск 8 (71433) 3-86-82; 3-84-11; 3-44-50 3-38-66

город Рудный 8 (71431); 4-12-77; 4-78-87 4-41

Кызылординская область

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город Актау – 8 (7292) 33-65 -20;

город Жанаозен – 8 (72934) 7-96-57,7-96-58;

Мунайлинский район – 8 (7292) 46-62-34;

Мангистауский район – 8 (72931) 2-12-86;

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