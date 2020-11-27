Елеусинов сделал заявление перед боем с экс-чемпионом мира

К нему присоединились его менеджеры.

Олимпийский чемпион, ныне выступающий в профессиональном боксе казахстанец Данияр Елеусинов (9-0, 5 КО) ответил на все вопросы, волнующие болельщиков, накануне своего боя против экс-чемпиона мира из Намибии Джулиусом Индонго (23-2, 12 КО) за вакантный титул IBF Interсontinental в полусреднем весе, передает zakon.kz.

Елеусинов перешел в профессиональный бокс около 2 лет назад, и среди болельщиков есть мнение о том, что в больших боях в профи ему будет тяжело. Боксер, напротив, уверен в своих силах и готов показать такой стиль бокса, который поможет ему и последующие бои в профи проводить без поражений.

Я хочу показать свой талант, свои силу, скорость, и то, что мой тайминг хорош. Я хочу продемонстрировать это всем, кто говорит, что у меня нет мощи и что мой стиль — не для профессионального бокса, — сказал в интервью The Ring Данияр Елеусинов.

Менеджеры казахстанца Элвис Креспо и Зия Алиев сообщили, что Елеусинов в скором времени полностью адаптируется в профи.

Я понимаю, почему люди это говорят, но Данияр перешел в профессиональный бокс всего два года назад. Когда человек на протяжении 13-15 лет боксирует и тренируется по любительской системе, для адаптации в профи потребуется больше времени, — сказал Креспо.

Алиев добавил, что уже в бою с Индонго Данияр удивит всех скептиков и критиков.

Готов ли Елеусинов нокаутировать Индонго, который за свою карьеру проигрывал всего 2 раза, и оба раза нокаутами - Теренсу Кроуфорду и Реджису Прогрейсу.

Если поспешить, то можно допустить ошибку. Поэтому в первых раундах мне нужно побоксировать. Но я намерен постараться его нокаутировать. Это бокс, мне необходимо видеть это в ринге. Нужно посмотреть, что делает соперник, - считает Елеусинов.

Казахстанец проведет бой в экс-чемпионом мира в ночь с 27 на 28 ноября по казахстанскому времени на арене Seminole Hard Rock & Casino в Голливуде (штат Флорида, США). По словам Елеусинова, после боя с Индонго в 2021 году он намерен завоевать титул чемпиона мира.

После того как мы повысим уровень в предстоящем бою, возможно, я стану «временным» или «регулярным» чемпионом мира. После этого я буду сосредотачиваться на больших поединках и известных именах, — сказал Елеусинов.

Планы Данияра поддерживает менеджер Элвис Креспо.

Бросить вызов Эрролу Спенсу (действующий чемпион мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе - Прим.Ред)? Мы можем это сделать, но мы позволим Данияру заслужить это право. Он желает дойти до этого поэтапно, бой за боем, и мы надеемся, что у него появится такая возможность, - заключил он.

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