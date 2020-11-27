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Курс доллара снова растет

Доллар подорожал на 1,21 тенге.

Фото : rg.ru27 ноября 2020, 11:12

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 423,84 тенге, поднявшись на 1,21 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 423-425 тенге, евро - 504-508 тенге, рос. рубль - 5,59-5,67 тенге.

Стоит отметить, что всю неделю, начиная с понедельника, курс доллара снижался. Как поясняли в Нацбанке, это связано с внешними факторами, в частности, ростом цен на нефть и выплатой налогов.

Между тем цены на нефть изменились разнонаправленно на ведущих мировых биржах.

Так, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,66%, составив $44,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,06% — до $47,83 за баррель.


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