Нигматулин: В повестке Мажилиса - законопроекты по повышению конкурентоспособности науки
Сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.
На заседании Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.
В первом чтении Палате предлагается обсудить законодательные поправки по вопросам науки. Разработанный депутатами законопроект направлен на усовершенствование правового механизма грантового и программно-целевого финансирования научной и научно-технической деятельности, повышение конкурентоспособности научного потенциала.
Мажилис рассмотрит в первом чтении и проект депутатских новелл по вопросам дорожного движения. Законопроектом предлагается, в частности, регламентировать порядок эксплуатации некоторых видов транспортных средств.
Кроме того, на пленарное заседание в первом чтении внесены поправки относительно осуществления деятельности на Каспийском море, а также предлагаемые депутатами изменения и дополнения в Кодекс "О недрах и недропользовании" по вопросам добычи урана.
В проект повестки включены и депутатские законодательные новшества в Закон "О нотариате", а также ратификационный законопроект - Соглашение между Казахстаном и ОАЭ о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в столицах государств для нужд обоих посольств.
Во втором чтении Палате предлагается рассмотреть законопроект "О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли" и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан" и законодательные поправки по вопросам ветеринарии.
На пленарном заседании Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам. Среди поступивших в Мажилис – Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации, а также Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС.
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