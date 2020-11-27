Beeline провёл связь в 4 села, где проживает свыше 3000 человек

В селах проживают три тысячи человек.

С 15 по 22 ноября Beeline Kazakhstan подключил к связи и высокоскоростному интернету 4 села, где проживает 3 125 человек. Речь идет о селах Жаркамыс (Актюбинская область), Раздольное и Чирово (ЗКО), а также Мортык (СКО).

Провести связь в удаленные районы не так то просто, поэтому мы расспросили руководителей технических отделов компании об их работе.

Как крупная компания мы хотим помочь казахстанцам оставаться на связи в любом уголке страны — каждую неделю инженеры Beeline подключают по 4-5 сел, несмотря на погоду и удаленность, — рассказывает Юрий Друщенко, руководитель технического отдела Beeline в Актобе.

По его словам, перед грядущими праздниками оператор намерен нарастить темп, чтобы жители сел могли быть на связи с близким и встретили Новый год с интернетом.

Работа ведется в любые погодные условия: мороз, метель, дождь или сильный ветер. Мы ведь не можем оставить людей без интернета только из-за непогоды. При этом нам нужно соединить между собой десятки элементов оборудования, иногда вручную протянуть на высоту кабель, соединить и подключить ресиверы, антенны, кондиционеры, сигнализацию, все настроить и проверить перед включением станции в сеть. Бывает так, что наши инженеры месяцами живут на месте, — рассказывает Юрий Друщенко, руководитель технического отдела Beeline в Актобе.

В некоторых регионах может образоваться такая наледь, поэтому для монтажа требуются тепловые пушки.

Напомним, за октябрь оператор сотовой связи подключил 20 сел, которые расположены в 7 областях. Сейчас в них проживают 18 390 человек. Узнать о ходе строительства сети можно на официальном сайте Beeline. В рамках проекта "250+" доступ к сетям в почти 1 000 сел страны получат 600 тысяч человек.

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