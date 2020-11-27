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Троих детей эвакуировали из-за пожара в Алматы

Женщину 1937 года рождения госпитализировали.

Фото : zakon.kz27 ноября 2020, 11:57

Две квартиры сгорели ночью в Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации ДЧС города, 27 ноября в 04.09 пожарные выехали по повышенному рангу вызова в Ауэзовский район (мкр.1, д.43).

По прибытию первых подразделений открытым пламенем горела квартира на третьем с переходом огня на балкон четвертого этажа и кровлю дома на общей площади 60 м2.

На безопасное место было эвакуировано 10 человек, в том числе 3 детей. Незамедлительно звеном газодымозащитной службы поданы пожарные стволы на тушение и защиту соседних квартир. На тушение кровли дома с пожарной автолестницы подан лафетный ствол. Несмотря на большое количество личного автотранспорта, заставленного на подъездных путях к дому, пожар локализован за 34 минуты и ликвидирован в 05.02.

Женщина 1937 года рождения направлена в 7 ГКБ.

В тушении пожара было задействовано 10 ед. техники, 30 сотрудников службы взаимодействия.


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