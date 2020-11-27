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Полицейский осужден за взятку в 26 тыс. долларов в Алматы

Его задержали с поличным.

Фото : Inbusiness.kz27 ноября 2020, 12:05

В Алматы после звонка на Call-центр Антикоррупционной службы был задержан и осужден дознаватель, передает zakon.kz.

По словам руководителя Департамента стратегии и оперативного управления Агентства по противодействию коррупции Нурлана Жаксимбетова, за 10 месяцев текущего года Call-центр поступило более 25 тыс. звонков, что на 12% больше предыдущего года. Порядка 5,3 тыс. звонков относятся к компетенции Антикора.

По словам Жаксимбетова, 806 обращений содержат факты коррупции. По 633 из них идет проверка. По 75 обращениям с признаками уголовного правонарушения были проведены досудебные расследования, в результате 21 уголовное дело направлено в суд, по 13 вынесены обвинительные приговоры.

В качестве примера спикер привел уголовное дело из Алматы. Приговором Медеуского районного суда Алматы признан виновным дознаватель управления полиции в получении взятки на сумму 26 тыс. долларов за прекращение уголовного дела. Его поймали с поличным после поступившего в Call-центр звонка.


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