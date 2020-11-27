ОСДП не будет участвовать в выборах в Мажилис

На выборы были допущены шесть партий.

Общенациональная социал-демократическая партия отказалась от участия в выборах в Мажилис и маслихаты, передает zakon.kz.

ОСДП приняла решение не участвовать в выборах в Мажилис и маслихаты. Также партия намерена объявить общенациональный бойкот и откажется от наблюдения за выборами. Такое решение было принято во время съезда.

На выборы были допущены шесть партий. Это партия "Нур Отан", демократическая партия Казахстана "Ак жол", "Коммунистическая народная партия Казахстана", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", политическая партия "Бирлик" и "Общенациональная социал-демократическая партия". Выборы пройдут 10 января 2021 года.

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