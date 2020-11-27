КНДР пыталась украсть данные о вакцинах в Южной Корее - СМИ

В Microsoft заявили, что хакеры, работающие на правительства России и Северной Кореи, пытались взломать сети семи фармкомпаний и исследователей вакцин в Южной Корее, Канаде, Франции, Индии и США.

Разведывательное агентство Южной Кореи сорвало попытки КНДР взломать южнокорейские компании, разрабатывающие вакцины от COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Член парламентского комитета по вопросам разведки Ха То Кын не уточнил, какие именно фармкомпании подверглись атаке. Он отметил, что вреда от попытки взлома не было.

На прошлой неделе в Microsoft заявили, что хакеры, работающие на правительства России и Северной Кореи, пытались взломать сети семи фармкомпаний и исследователей вакцин в Южной Корее, Канаде, Франции, Индии и США.

Ранее Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытке похитить информацию у исследователей, разрабатывающих вакцину от коронавируса. Разведчики считают, что РФ намеревалась похитить интеллектуальную стоимость, а не подорвать исследования.

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