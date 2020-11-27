Как производится вырубка деревьев в населенном пункте

Для получения разрешения на вырубку деревьев, необходимо подать заявление через портал электронного правительства.

Можно ли сносить без разрешения компетентных органов зеленые насаждения, и какое наказание грозит лицам, нарушающим законодательство в сфере охраны окружающей среды, читайте в данном материале, сообщает zakon.kz.

В каких случаях разрешается вырубать зеленые насаждения

Вырубка деревьев по разрешению уполномоченного органа осуществляется:

· при обеспечении условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией (требуется разрешение);

· при обслуживании объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций (требуется разрешение);

· при благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений (требуется разрешение);

· произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования (требуется разрешение).

Вырубка деревьев производится без разрешения:

· на территориях индивидуального жилого дома и личного подсобного хозяйства;

· на дачных участках;

· при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного благоустройства;

· при санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности здоровью и жизни людей, а также влекущих ущерб имуществу физическому и юридическому лицу.

Как получить разрешение на вырубку зеленого насаждения

Для получения разрешения на вырубку деревьев, необходимо подать заявление через портал электронного правительства www.egov.kz, www.elicense.kz.

· Выдача разрешения на вырубку деревьев Заказать

Перечень документов необходимых для получения разрешения на вырубку деревьев:

1. при обеспечении условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией:

- заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя, по форме согласно приложению 2 к Правилам оказании государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235;

- электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных "Регистр недвижимости");

- заключение комплексной вневедомственной экспертизы (заключение государственной экологической экспертизы) (форма сведений);

- материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне объекта с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;

- план компенсационной посадки деревьев;

- гарантийное письмо по компенсационной посадке деревьев с указанием даты завершения высадки саженцев;

- договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

2) при обслуживании объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций:

- заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя, по форме согласно приложению 2 к Правилам оказании государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235;

- заключение комплексной вневедомственной экспертизы (заключение государственной экологической экспертизы);

- материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне застройки (реконструкции) с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;

- план компенсационной посадки;

- гарантийное письмо компенсационной посадке с указанием даты завершения высадки саженцев;

- договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

3) при благоустройстве территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений:

- заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя, по форме согласно приложению 2 к Правилам оказании государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235;

- электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных "Регистр недвижимости");

- материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на территории объекта с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;

- план компенсационной посадки деревьев;

- гарантийное письмо по компенсационной посадке с указанием даты завершения высадки саженцев;

- договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

4) при произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования:

- заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя, по форме согласно приложению 2 к Правилам оказании государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235;

- план компенсационной посадки деревьев;

- гарантийное письмо по компенсационной посадке, с указанием даты завершения высадки саженцев.

Срок выдачи разрешения - 10 (десять) рабочих дней с момента обращения через портал.

Как производится вырубка деревьев в населенном пункте

Для вырубки деревьев на определенные цели, указанные в пункте 2, физическим и юридическим лицам, необходимо подать документы через портал www.egov.kz,www.elicense.kz и получить разрешительный документ от уполномоченного органа (акимат).

При получении разрешения на вырубку деревьев, производится компенсационная посадка. Компенсационная посадка производится за счет средств граждан и юридических лиц, в интересах которых была произведена вырубка. При вырубке деревьев по разрешению уполномоченного органа (акимата) компенсационная посадка восстанавливаемых деревьев производится в десятикратном размере.

При пересадке деревьев физическими и юридическими лицами, компенсационная посадка не производится.

В случае если пересадка привела к гибели деревьев, устанавливается пятикратный размер компенсации.

В случае гибели высаженных саженцев деревьев, лица, в интересах которых был произведен снос или организация производят повторную посадку зеленых насаждений и обеспечивают дальнейший уход за ними в течение двух лет (период приживаемости саженца дерева), с момента проведения посадки.

В случае аварийного падения деревьев, в результате ветровала и других случаев природного характера, дорожно-транспортных происшествий, уборка упавшего дерева, своевременная санитарная очистка места падения и вывоз древесных остатков на землях общего пользования и на территориях прилегающих к зданиям, сооружениям, многоэтажным жилым домам осуществляется организациями по обслуживаемым участкам.

Какое наказание предусмотрено за незаконную вырубку зеленых насаждений

За нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений и незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная ответственность, в соответствии со статьями 381-1 и 386 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях"

Административная ответственность

За незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд и запрещенных к порубке, с причинением ущерба до 100 месячных расчетных показателей, влекут штраф:

· физическим лицам – 10 МРП;

· на должностных лиц, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям – 30 МРП;

· субъектам среднего предпринимательства – 40 МРП;

· субъектам крупного предпринимательства – 100 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев.

За нарушение устанавливаемых местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил содержания и защиты зеленых насаждений, влекут штраф:

· физическим лицам – 15 МРП;

· субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям – 30 МРП;

· субъектам среднего предпринимательства – 50 МРП;

· субъектам крупного предпринимательства – 150 МРП.

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