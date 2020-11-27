В Жетысае дети сбежали в мороз от матери

Сейчас они находятся в интернате.

В Жетысае двое подростков сбежали от родной матери из-за того, что она избивала их и заставляла просить милостыню. Полиция начала досудебное расследование, передает zakon.kz.

Сейчас по нему по 73 статье КоАП РК ("Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений" - ред.) проводится административное производство, назначены экспертизы. Материалы будут направлены в Административный суд, дальше в ювенальную полицию и в органы опеки. Плюс параллельно проводится досудебное расследование в отношении матери по статье 110 УК РК "Истязание". По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе полиции Туркестанской области.

Сами подростки находятся в интернате.

Родственница, которая заявляла об этом, намерена забрать заявление, но полиция будет проверять до конца эту ситуацию, - добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в двое подростков сбежали от матери. По их словам, мать заставляет их просить милостыню и систематически избивает. В семье воспитываются четверо детей, 15, 12 и двух лет, а также семимесячный ребенок.

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