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Водитель оставил умирать 6-летнего мальчика возле магазина в Кентау

Ребенок скончался, не приходя в сознание.

Фото : novorosinform.org27 ноября 2020, 13:36

В Кентау водитель совершил наезд на 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП, сообщает zakon.kz.

По информации ДП Туркестанской области, ребенок скончался, не приходя в сознание.

На одной из улиц водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 6-летнего ребенка, выбежавшего на дорогу. После чего, мужчина оставил раненного мальчика возле сельского магазина и скрылся с места ДТП. Ребенка заметил владелец магазина и сразу же вызвал скорую помощь, однако он скончался от полученных травм. Автомашину подозреваемого, которую он вывез на окраину аула и помыл, полицейские обнаружили в сарае. Подозреваемый арестован, - отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится досудебное расследование.


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