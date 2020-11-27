Водитель оставил умирать 6-летнего мальчика возле магазина в Кентау
Ребенок скончался, не приходя в сознание.
Фото : novorosinform.org27 ноября 2020, 13:36
В Кентау водитель совершил наезд на 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП, сообщает zakon.kz.
По информации ДП Туркестанской области, ребенок скончался, не приходя в сознание.
На одной из улиц водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 6-летнего ребенка, выбежавшего на дорогу. После чего, мужчина оставил раненного мальчика возле сельского магазина и скрылся с места ДТП. Ребенка заметил владелец магазина и сразу же вызвал скорую помощь, однако он скончался от полученных травм. Автомашину подозреваемого, которую он вывез на окраину аула и помыл, полицейские обнаружили в сарае. Подозреваемый арестован, - отметили в пресс-службе ведомства.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5049174-d9cae5a8f2c3be164a08fbf83e11e3f6
Сейчас читают