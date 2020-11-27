В Атырау женщина с ограниченными возможностями открыла швейных цех

Начиналось ее производство со швейной машинки, сегодня это уже швейный цех с девятью работниками.

В мкр. Бирлик Геологского сельского округа инвалид-колясочник, 55-летняя Алия Исимова пятый год успешно развивает предпринимательство по пошиву детского белья, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

За эти годы Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства ни разу не отказал добросовестному заемщику, четырежды профинансировав ее проекты. Раньше она торговала на базаре, но потом тяжело заболела... Женщина переживала за детей, ею двигало желание жить и поднимать семью. Передвигаясь на коляске, она стала производителем детских пеленок-распашонок, которыми раньше торговала на рынке. Начиналось ее производство со швейной машинки, сегодня это уже швейный цех с девятью работниками.

В этом году мы взяли кредит в 6 млн. тенге на расширение цеха, в июне завершили строительство пристройки. Из-за карантина мы не смогли приобрести оборудование, думаю, вопрос скоро решится. Во время карантина мы продолжали работать, потому что поступали заказы от людей. В семьях рождались дети, а магазины были закрыты, поэтому мы без дела не сидели. Односельчане благодарили нас за то, что им не нужно было никуда ехать в поисках детских вещей и всех необходимых принадлежностей. Могу заверить, что государство оказывает большую поддержку предпринимателям, главное - у человека должно быть желание работать. По программе "Енбек" мой бизнес-проект был прокредитован на очень выгодных условиях - 6 процентов по годовой ставке со сроком погашения 4 года. Я все выплаты по кредиту оплачиваю в срок, поэтому сотрудники ФФПСХ мне ни разу не отказали, все бумаги оформляют быстро, - рассказала Алия Исимова.

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