Аким Акмолинской области о сокрытии 100 случаев КВИ: Не успели оформить

Все упущенные случаи заболевания уже включены в общую статистику.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев прокомментировал критику Президента о сокрытии случаев заболевания коронавирусной инфекции в регионе, передает корреспондент zakon.kz.

Регион находится в "красной зоне" по заболеваемости КВИ. На сегодняшний день зарегистрировано 4 950 случаев заболевания, дневной прирост составляет 65-70 человек.

По сокрытию фактов, это объективная критика Президента. Дело в том, что на самом деле штат нашего областного СЭС составляет всего 12 человек. Когда идет массовое заболевание, мы не успеваем обрабатывать (данные), есть такие моменты. Поэтому порядка 100 случаев мы не успели оформить. Критика Президента объективная, правильная, поэтому мы сегодня сделали все для того, чтобы статистика была правильная и верная, - пояснил глава области.

Напомним, 16 ноября глава государства во время совещания с правительством и руководителями областей подверг критике некоторые регионы по сокрытию фактов заболевания коронавирусной инфекции.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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