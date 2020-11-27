В Казахстане утвердили порядок оказания медпомощи населению при ЧС и ЧП

Медпомощь отказывается в зависимости от классификации ЧС.

Правительство Казахстана своим постановлением от 26 ноября 2020 года утвердило порядок, виды и объемы медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

Так, медицинская помощь населению при чрезвычайных ситуациях и введении режима чрезвычайного положения предоставляется в зависимости от классификации ЧС, а также характера и масштабов их медико-санитарных последствий.

При объектовых чрезвычайных ситуациях оказание медицинской помощи пораженным (больным) осуществляется организациями здравоохранения в режиме повседневной деятельности.

При возникновении местных, региональных и глобальных чрезвычайных ситуаций, а также введении режима чрезвычайного положения вводятся в действие силы и средства медицинской службы гражданской защиты.

При это медпомощь при ЧС и ЧП предоставляется методом этапного лечения пораженных (больных) в соответствии с характером поражения, степенью тяжести в сочетании с медицинской эвакуацией по назначению.

На первом этапе непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации или на ее границах, на территории, где введен режим ЧП, экстренная медицинская помощь оказывается силами службы экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, аварийно-спасательных подразделений, формирований медицины катастроф и медицинской службы гражданской защиты, а также территориальных медицинских организаций, сохранивших свою работоспособность.

На втором этапе медпомощь оказывается в организациях здравоохранения, находящихся за пределами зоны чрезвычайной ситуации, территории, где введен режим ЧП.

Как отмечается, для оказания медицинской помощи в указанных случаях могут быть привлечены и использованы персонал и материально-технические средства организаций здравоохранения, юридических и физических лиц, занимающихся медицинской и фармацевтической деятельностью, а также транспортных организаций.

Для проведения мероприятий экстренной медпомощи в организациях здравоохранения заблаговременно создаются и содержатся медицинские формирования гражданской защиты. Порядок создания медицинских формирований определяется уполномоченным органом в сфере гражданской защиты по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения.

Прием пораженных (больных) из зоны чрезвычайной ситуации, территории, где введен режим ЧП, дальнейшее оказание медицинской помощи, лечение и реабилитация осуществляются организациями здравоохранения в соответствии с законодательством РК.

Координация и взаимодействие государственных органов и организаций здравоохранения в сфере медицины катастроф осуществляются уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

При этом медицинская помощь больным в зависимости от места ее оказания, квалификации лиц, ее оказывающих, и обеспеченности медицинским имуществом предоставляется в виде доврачебной, скорой и специализированной медицинской помощи.

Объем медицинской помощи при ЧС и ЧП в зависимости от складывающейся медико-санитарной и кризисной обстановки в зоне чрезвычайной ситуации, в рамках установленных видов медицинской помощи определяется по медицинским показаниям на основе профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, обладающих наибольшей доказанной эффективностью.

Непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации или на ее границах оказывается следующая медпомощь:

- доврачебная - медицинская помощь, оказываемая средними медицинскими работниками самостоятельно или в составе мультидисциплинарной команды, включающая в себя оценку состояния пациента, постановку доврачебного диагноза, исполнение доврачебных манипуляций и процедур и уход за пострадавшими;

- скорая - медицинская помощь, оказываемая фельдшерскими и специализированными (врачебными) бригадами, включающая в себя оценку состояния пациента, постановку диагноза, оказание медицинской помощи и транспортировку в медицинские организации;

- специализированная - медицинская помощь, оказываемая профильными специалистами при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, медицинской реабилитации.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (26 ноября).

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