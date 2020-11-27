В суд направлены иски о приостановлении работы некоторых клубов и ресторанов - Бекшин

Они нарушают санитарно-эпидемиологические требования, отметил главный санврач.

Санврачи направили иски в суд о приостановлении деятельности баров и ресторанов, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, передает zakon.kz.

Нас по-прежнему тревожит без ответственность ряда предприятий, к примеру ночной клуб "Небо" трижды нарушал ограничительный режим, в результате наложены штрафы на сумму 950 тыс. В суд направлен иск о приостановлении деятельности, за этим последует уголовная ответственность, - сказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

Он также рассказал об остальных объектах, где не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.

Это те объекты общепита, которые нарушают утвержденные санитарно-эпидемиологические требования. Кроме "Неба" мы также передали иски на приостановление пяти объектов в Медеуском районе. Сейчас ставится вопрос о закрытии ресторана "Манана", "Отрар бар" (Танцы)кафе "Централ", бар Hookah Dreams и другие по Медеускеому району. По Турксибскому району - ресторан Раяна и бильярдный клуб. Часть материалов сейчас готовится в суд для передачи о приостановлении деятельности, - отметил Бекшин.

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