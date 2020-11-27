О состоянии брошенного мальчика на остановке в Павлодаре рассказали врачи

Малыша отправили на лечение в карантинное отделение инфекционной больницы.

Стало известно о самочувствии найденного в районе вокзала в Павлодаре мальчика, сообщает zakon.kz.

По информации Павлодар-онлайн, ребенок простужен, сейчас он проходит лечение в инфекционной больнице.

Ребенка доставили сотрудники полиции поздно вечером 26 ноября. Данные ребенка неизвестны, возраст - примерно полтора года. При осмотре его в приемном покое температура составляла 37,8 градусов, а также имелись признаки вирусной инфекции, - сообщила заведующая инфекционным отделением областной инфекционной больницы Асет Акбиева.

Малыша отправили на лечение в карантинное отделение инфекционной больницы.

Утром 27 ноября состояние маленького пациента было стабильным, температура нормализовалась, однако все еще сохраняются катаральные явления (насморк и кашель - авт.). Он получает лечение в полном объеме.

Мальчика без присмотра обнаружили вечером 26 ноября на трамвайной остановке "Автовокзал". Информацию о ребенке стали распространять в социальных сетях в надежде на то, что его узнают родственники. Женщину, бросившую малыша, оперативно установили. Как оказалось, они с сыном приехали из Семея в Павлодар на такси. У малыша есть старший брат девяти лет, он проживает с бабушкой в Экибастузе. В отношении матери проводится досудебное расследование по факту оставления в опасности.

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