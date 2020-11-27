Бекшин опроверг информацию о нарушениях в его ведомстве на 55 миллионов

Комиссия пришла к выводу, что никаких хищений не было, сказал главный санврач Алматы.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин опроверг информацию о том, что аудит выявил в его ведомстве нарушения на 55 млн тенге, передает zakon.kz.

Ранее КТК сообщал, что в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг выявили нарушений на 55 с половиной миллионов. Медработники этого учреждения относятся к группе среднего риска и им должны были выплачивать по 212,5 тыс. Но на деле из этой надбавки удерживали пенсионные и обязательные платежи. Все материалы дела передали в Антикоррупционную службу, Бекшину поручили провести проверку. А деньги, которые должны были получить медики, им в итоге выплатили.

Хочу сказать, что на сегодня из суммы более 51 млн тенге - это нарушения процедурного характера, которые не подлежат возврату в бюджет. Это все налоговые выплаты, удержания, начисления. Все эти удержания проводились на основании письма КББТУ. Естественно, они были не выданы, а наоборот удержаны. После того, как было пояснение, что с этих сумм выплаты не удерживаются, все это уходило в бюджет, а не на счета наших работников. Была некорректная подача информации со стороны СМИ. 4 млн было выплачено тем, кто находился на больничном листе. Сумма подлежит возврату. Здесь можно понять, что сотрудники находились на больничном, нужно было покупать медикаменты. Комиссия пришла к выводу, что никаких хищений при анализе и проверке по департаменту установлено не было. Не 55 млн, а 4 млн, которые выплатили лицам, которые лежали на домашнем стационаре. Непонятно почему такая некорректная подача дается., - прокомментировал Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что его в его ведомство поступило письмо из ККБТУ о том, что нужно удержать пенсионные и иные выплаты.

Мы их удержали. В ходе проверки нам было сделано замечание, мы еще раз обратились. Именно такие нарушения были по республике по всем госорганам. Нами вычисления с надбавок налоговых отчислений были прекращены. Мы выполняли инструктивное письмо вышестоящего органа, - добавил Бекшин.

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