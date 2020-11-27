Это было разрешение не на банкет, а на обучение персонала - Бекшин о скандальном документе
Разрешение было выдано на разовое мероприятие на 150 человек, объяснил главный санитарный врач Алматы.
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему подписал разрешение на мероприятие на 150 человек в одной из гостиниц города, передает zakon.kz.
Дело в том, что было разрешение не на банкет, а на обучение персонала. Они набирают персонал после длительного бездействия. Была потеря персонала и они обучали. Было разовое мероприятие на первом этаже по чествованию спортсменов. Но со стороны руководителя отдела была допущена ошибка: не указано, что это разовое мероприятие.
Мониторинговой группой не было передано никакой информации о том, что такое нарушение было и количество неизвестно. Там не было 150 человек - кто-то говорит 40, кто-то говорит 60 - там нет такого помещения наверху, чтобы проводить такие обширные банкеты. Речь шла о разовом мероприятии на первом этаже, где бальный зал.
Провели просто очень серьезные меры безопасности - поставили рециркуляторы воздуха, поставили озоновую пушку, увеличили воздухообмен и также поставили бактерицидные лампы, чтобы обеззараживать воздух. На эти меры было затрачено порядка одного миллиона долларов. И поэтому мы разрешили разовое мероприятие по чествованию и обучению персонала своего. Это зал на 900 человек в виде шкаф-купе, разделен на три. Поэтому мы разрешили разовое мероприятие на 150 человек, - сказал Бекшин.
Ранее в Сети появился документ за подписью главного санврача Алматы, разрешающий проведение мероприятий на 150 человек в одном из отелей города. В нем согласовывается "проведение мероприятий с количеством участников не более 150 человек в гостинице Ритц-Карлтон". Основанием для разрешения послужила "полнота санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий".
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