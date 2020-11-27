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Это было разрешение не на банкет, а на обучение персонала - Бекшин о скандальном документе

Разрешение было выдано на разовое мероприятие на 150 человек, объяснил главный санитарный врач Алматы.

Фото : Pixabay27 ноября 2020, 15:01

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему подписал разрешение на мероприятие на 150 человек в одной из гостиниц города, передает zakon.kz.

Дело в том, что было разрешение не на банкет, а на обучение персонала. Они набирают персонал после длительного бездействия. Была потеря персонала и они обучали. Было разовое мероприятие на первом этаже по чествованию спортсменов. Но со стороны руководителя отдела была допущена ошибка: не указано, что это разовое мероприятие.

Мониторинговой группой не было передано никакой информации о том, что такое нарушение было и количество неизвестно. Там не было 150 человек - кто-то говорит 40, кто-то говорит 60 - там нет такого помещения наверху, чтобы проводить такие обширные банкеты. Речь шла о разовом мероприятии на первом этаже, где бальный зал.

Провели просто очень серьезные меры безопасности - поставили рециркуляторы воздуха, поставили озоновую пушку, увеличили воздухообмен и также поставили бактерицидные лампы, чтобы обеззараживать воздух. На эти меры было затрачено порядка одного миллиона долларов. И поэтому мы разрешили разовое мероприятие по чествованию и обучению персонала своего. Это зал на 900 человек в виде шкаф-купе, разделен на три. Поэтому мы разрешили разовое мероприятие на 150 человек, - сказал Бекшин.

Ранее в Сети появился документ за подписью главного санврача Алматы, разрешающий проведение мероприятий на 150 человек в одном из отелей города. В нем согласовывается "проведение мероприятий с количеством участников не более 150 человек в гостинице Ритц-Карлтон". Основанием для разрешения послужила "полнота санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий".


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