Это было разрешение не на банкет, а на обучение персонала - Бекшин о скандальном документе

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему подписал разрешение на мероприятие на 150 человек в одной из гостиниц города, передает zakon.kz.

Мониторинговой группой не было передано никакой информации о том, что такое нарушение было и количество неизвестно. Там не было 150 человек - кто-то говорит 40, кто-то говорит 60 - там нет такого помещения наверху, чтобы проводить такие обширные банкеты. Речь шла о разовом мероприятии на первом этаже, где бальный зал.

Провели просто очень серьезные меры безопасности - поставили рециркуляторы воздуха, поставили озоновую пушку, увеличили воздухообмен и также поставили бактерицидные лампы, чтобы обеззараживать воздух. На эти меры было затрачено порядка одного миллиона долларов. И поэтому мы разрешили разовое мероприятие по чествованию и обучению персонала своего. Это зал на 900 человек в виде шкаф-купе, разделен на три. Поэтому мы разрешили разовое мероприятие на 150 человек, - сказал Бекшин.