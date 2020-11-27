Мужчина случайно поджег себя в лифте. Видео
Он потерял сознание от токсичных паров.
Фото : скриншот видео27 ноября 2020, 15:47
Житель Оренбурга едва не погиб в лифте. Инцидент сняла камера наблюдения, передает zakon.kz.
По сообщению Telegram-канала Baza, неизвестный зашел в лифт с незажженной сигаретой и легковоспламеняющейся жидкостью в стакане.
По неизвестным причинам, он решил поджечь жидкость. Вспыхнувший огонь перекинулся на мужчину - начала гореть куртка.
Пытаясь потушить пламя, он потерял сознание от токсичных паров. Двери лифта открылись и мужчина чудом спасся.
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