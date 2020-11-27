Мужчина случайно поджег себя в лифте. Видео

Он потерял сознание от токсичных паров.

Житель Оренбурга едва не погиб в лифте. Инцидент сняла камера наблюдения, передает zakon.kz.

По сообщению Telegram-канала Baza, неизвестный зашел в лифт с незажженной сигаретой и легковоспламеняющейся жидкостью в стакане.

По неизвестным причинам, он решил поджечь жидкость. Вспыхнувший огонь перекинулся на мужчину - начала гореть куртка.

Пытаясь потушить пламя, он потерял сознание от токсичных паров. Двери лифта открылись и мужчина чудом спасся.

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