За полтора года количество долгостроев в Нур-Султане снизится более чем в два раза

Застройщики должны понимать всю ответственность - Кульгинов.

До конца года из списка долгостроев в столице можно будет убрать 20 жилищных комплексов. Строительство оставшихся планируется постепенно завершить до конца 2023 года, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в "Инстаграме" написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Количество долгостроев с лета прошлого года снизится более чем в два раза! В текущем году планируем завершить строительство и приступить к оформлению документов на квартиры еще двадцати многоквартирных жилых комплексов. За полтора года (с лета 2019 г.) из списка долгостроев можно будет убрать 30 ЖК. Проблемными еще останутся чуть более 20: среди них есть просто котлованы, где-то только фундамент, где-то были аварийные – ЖК "Территория комфорта-1", который стоял с 2004 года. Техобследование дома показало, что при строительстве изначально были нарушены все нормы, в случае сдачи данного дома в эксплуатацию, он бы под тяжестью рухнул. Оставшиеся долгострои планируем завершить поэтапно до 2023 года, - написал аким.

На протяжении двух дней встречался с дольщиками и председателями ЖСК ряда долгостроев: "Гарант", "Айсанам Де Люкс", "Баспана Коктал", "Арыстан", "Зере-1", "Акерке-2" (1-я очередь), "Жастар-4", "Жасыл НС", "Фемида", "Алтын Шар", "Шыгыс" (1а, 1в), "Жагалау 3" (блоки 28, 29, 30), "Орбита", "Территория комфорта-2" и т.д.

По каждому из этих объектов детально прошлись по ходу строительства, и какие дополнительные меры необходимо принять: где увеличить темпы строительства, где оказать содействие по документации и т.д. Сдвинуть строительство долгостроев с мертвой точки – задача не из простых. Застройщики должны понимать всю ответственность, как перед дольщиками, так и перед покупателями. Поручил своим коллегам и застройщикам активизировать темпы строительства, докупить необходимые стройматериалы, провести инженерные сети и т.д. Воздух, который купили часть дольщиков, приобретет очертания в виде долгожданных квадратных метров, – добавил Алтай Кульгинов.

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